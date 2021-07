Αντετοκούνμπο: Αυξήθηκαν οι πιθανότητες να αγωνιστεί στον πρώτο τελικό (pic)

Oι Μπακς αναβάθμισαν το status του Γιάννη Αντετοκούνμπο από doubtful (αμφίβολος) σε questionable (αμφισβητήσιμος), κάτι που σημαίνει πως αυξήθηκαν οι πιθανότητες να τον δουμε στο Game 1 των τελικών (04:00, live Gazzetta, Cosmote Sport 4) με τους Σανς.

Όλος κόσμος περιμενει να δει τι θα γίνει με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Game 1 των τελικών (04:00, live Gazzetta, Cosmote Sport 4) με τους Σανς. Πλέον οι πιθανότητες να τον δούμε και στον πρώτο τελικό της σειράς αυξήθηκαν. Τα... ελάφια αναβάθμισαν το status του Greek Freak από doubtful (αμφίβολος) σε questionable (αμφισβητήσιμος), κάτι που δείχνει ότι υπάρχει ελπίδα να ξεκινήσει στο παιχνίδι κόντρα στην παρέα του Πολ και του Μπούκερ.

Από την πλευρά του ο συνιδιοκτήτης των... ελαφιών, Μαρκ Νάσρι ανέφερε πως είναι σίγουρος ότι θα αγωνιστεί στους τελικούς ο Έλληνας σταρ. Έχει να παίξει σε ματς ο Γιάννης από το Game 4 κόντρα στους Χοκς, τότε που υπέστη υπερέκταση γονάτου.

O Αντετοκούνμπο μέτρησε 26.5 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5.5 ασίστ μέσο όρο στη σειρά με τα... γεράκια, ενώ χωρίς εκείνον οι Μπακς πήραν τόσο το Game 5 κόντρα στην Ατλάντα, όσο και το Game 6, δείχνοντας χαρακτήρα.

Σε περίπτωση που δεν παίξει θα δούμε πάλι σχήμα με τον Πόρτις στο «4» και τον Λόπεζ στο «5».

