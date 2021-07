Μπουντενχόλζερ: Το ρεκόρ με τις 9 σερί νίκες (pic)

O Mάικ Μπουντενχόλζερ μετρά πλέον 9 σερί νίκες στα ματς που... τελειώνουν μια σειρά.

Οι Μπακς επέστρεψαν στους τελικούς για πρώτη φορά μετά το 1974, αφού επικράτησαν των Χοκς στο Game 6. Το δικό του μερίδιο ευθύνης σε αυτήν την επιτυχία έχει ο Μάικ Μπουντενχόλζερ που δείχνει να έχει τον τρόπο να... τελειώνει μια σειρά όταν έχει την ευκαιρία.

Πλέον και μετά το 4-2 έχει 9 σερί νίκες σε ευκαιρίες για να κλείσει μια σειρά, το οποίο είναι και το δεύτερο καλύτερο σερί στην ιστορία του ΝΒΑ. Μόνο οι Φιλ Τζάκσον και Ρούντι Τομνιάνοβιτς βρίσκονται πάνω του.

Ο coach Bud πάει και για τον πρώτο του τίτλο σαν head coach, αφού έχει δαχτυλίδια σαν assistant του Γκρεγκ Πόποβιτς στους Σπερς.

Mike Budenholzer has 9 straight playoff wins with clinch opportunities, tied for the 2nd-longest streak by a head coach in NBA history, according to @EliasSports.



Only Phil Jackson (12) & Rudy Tomjanovich (9) have had longer streaks. pic.twitter.com/qzBFne7Pj5