Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να παραμένει στα «πιτς» οι Σικάγο Μπουλς έτρεξαν σερί 27-0 και επικράτησαν των Μπακς στο United Center με 120-97.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ έμεινε εκτός για 15ο συνεχόμενο παιχνίδι και οι Μπακς δυσκολεύονται πολύ απέναντι σε οποιαδήποτε ομάδα.

Μετά από δύο σερί νίκες, γνώρισαν την 2η συνεχόμενη ήττα τους, αυτήν την φορά από τους... ντεφορμέ Σικαγο Μπουλς, οι οποίοι έβαλαν τέλος σ' ένα δικό τους αρνητικό σερί 11 αγώνων χωρίς νίκη. Και αυτό χάρη στον Τζος Γκίντι, ο οποίος σημείωσε το 8ο φετινό του triple double και το 15ο ως παίκτης των Μπουλς ισοφαρίζοντας τον μεγάλο, Σκότι Πίπεν.

Ο πολυδιάστατος Αυστραλός γκαρντ αγωνίστηκε 32 λεπτά και είχε 20 πόντους με 2/3 δίποντα, 5/11 τρίποντα, 1/1 βολή, 14 ριμπάουντ και 10 ασίστ. Άλλους 20 πόντους πρόσθεσε ο Μάτας Μπουζέλις (4/9τρ., 7ριμπ.) ενώ ο Κόλιν Σέξτον ήρθε από τον πάγκο και ήταν το πρώτος σκόρερ με 22 πόντους και 9/14 εντός παιδιάς. Ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε -που είχε φτάσει μια ανάσα από τον Παναθηναϊκό- είχε 12 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Βέβαια το Μιλγουόκι είχε προηγηθεί και με 16 πόντους διαφορά λίγο μετά την έναρξη του β' ημιχρόνου (53-69) αλλά έκτοτε έπαθε μπλακ άουτ. Με το σκορ στο +7 και δη στο 89-81, δέχθηκε σερί 27-0 από τους Μπουλς έχοντας αστοχήσει σε 17 διαδοχικές επιθέσεις οι οποίοι και προηγήθηκαν με 89-108 φέρνοντας τα πάνω-κάτω!

Για τους Μπακς, που περιμένουν ακόμα την επιστροφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο (σ.σ. έχει να αγωνιστεί από τις 23 Ιανουαρίου), ο Μπόμπι Πόρτις είχε 18 πόντους ενώ οι Καμ Τόμας και Έι Τζέι Γκριν πρόσθεσαν από 15 και 13 πόντους αντίστοιχα.

Τα δωδεκάλεπτα: 30-32, 51-66, 87-89, 120-97.