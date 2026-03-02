Όπως όλα δείχνουν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα επιστρέψει απόψε στη δράση κόντρα στους Σέλτικς.

Ευχάριστα μαντάτα για τους Μπακς, οι οποίοι εδώ και αρκετό καιρό ήταν αναγκασμένοι να παίζουν δίχως τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Σύμφωνα με τον έγκυρο Σαμς Σαράνια ο Έλληνας σταρ αναμένεται να επιστρέψει απόψε (02:30) στο ματς κόντρα στους Σέλτικς.

Ο Greek Freak έλειπε για κάτι παραπάνω από 5 εβδομάδες, κάτι που του στοίχισε και την παρουσία του στο All Star Game. Ταλαιπωρήθηκε από πρόβλημα στη δεξιά γάμπα.

Φέτος μετρά 28 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5.6 ασίστ ανά ματς με 64.5% στα σουτ. Έχει πατήσει παρκέ σε 30 ματς του Μιλγουόκι. Τα ελάφια δίνουν μάχη για να μπουν στο play in της Ανατολής και βρίσκονται στην 11η θέση με ρεκόρ 26-33. Η 10η Σάρλοτ έχει 30 νίκες και 31 ήττες.

Πλέον με τον Γιάννη στη σύνθεση τους, οι Μπακς θα ψάξουν το ντεμαράζ που θα τους επιτρέψει να... κρατήσουν ζωντανή τη σεζόν τους.