Μπακς: Τρίτη φορά στην ιστορία τους σε τελικούς και πρώτη από το 1974 (pic)

Οι Μπακς βρίσκονται σε τελικούς του ΝΒΑ για τρίτη φορά στην ιστορία τους.

Μία από τις σπουδαιότερες σεζόν στην ιστορία τους ζουν οι Μπακς μετά το 4-2 κόντρα στους Χοκς και την πρόκριση στους τελικούς. Τα ελάφια το χάρηκαν με την ψυχή τους και πλέον θέλουν να... σκοτώσουν και τους Σανς στους τελικούς του ΝΒΑ.

Το Μιλγουόκι θα παίξει για τρίτη φορά στην ιστορία του σε τελικούς και πρώτη μετά το 1974. Πλέον μετρά 12 νίκες στην postseason που διανύουμε και με αυτό τον τρόπο ισοφάρισε το ρεκόρ από το 1971, τότε που το Μιλγουόκι είχε κατακτήσει και το μοναδικό πρωτάθλημα στην ιστορία του με Τζαμπάρ και Ρόμπερτσον.

Λέτε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η παρέα του να φέρουν το δεύτερο πρωτάθλημα στην πόλη του Μιλγουόκι; Η πόλη ζει απίστευτες στιγμές και περιμένει πως και πως τους τελικούς κόντρα σε Κρις Πολ και Ντέβιν Μπούκερ.

The Bucks advance to their 3rd Finals in Franchise history, their first since 1974.



It was their 12th win this postseason, tying the 1971 team for their most wins in a single postseason in franchise history pic.twitter.com/C5vbEWSnb6