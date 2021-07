Πολ για Μπούκερ: «Είναι ο λόγος που ήρθα στο Φοίνιξ, είναι... σκύλος!» (vid)

Ο Κρις Πολ αποθέωσε τον Ντέβιν Μπούκερ μετά την πρόκριση των Σανς στους τελικούς του ΝΒΑ.

Έχουν φτιάξει ένα υπέροχο δίδυμο παρέα, τρομοκρατούν κάθε αντίπαλο μέχρι στιγμής στα playoffs και ετοιμάζονται να οδηγήσουν τους Σανς στον πρώτο τίτλο της ιστορίας τους.

Ο Κρις Πολ οδήγησε το Φοίνιξ στους τελικούς του ΝΒΑ και μετά το τέλος του ματς, εμφανώς συγκινημένος... υποκλίθηκε στον Ντέβιν Μπούκερ, αναφέροντας πως για εκείνον ήρθε στην ομάδα. «Ήρθα στο Φοίνιξ εξαιτίας του Μπούκερ, είναι... σκύλος», είπε και του έδωσε το μικρόφωνο να κάνει και εκείνος το κομμάτι του.

Δείτε τι είπε ο CP3 για τον φοβερό και τρομερό Μπούκερ

"HE IS A DOG."



CP3 got nothing but love for D-Book 💯 pic.twitter.com/eQ1uWczPli