Πολ: Έσπασε όλα τα ρεκόρ και πάει για το πρώτο του... δαχτυλίδι! (pics & vid)

Ο Κρις Πολ ήταν απίθανος με 41 πόντους κόντρα στους Κλίπερς στο Game 6 και πέτυχε ρεκόρ καριέρας στα playoffs.

Έτοιμοι για το πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας τους είναι οι Σανς και αυτό το οφείλουν σε μεγάλο βαθμό στον Κρις Πολ.

Ο CP3 τους έστειλε στους τελικούς με τους 41 πόντους που έβαλε στο Game 6 των τελικών Δύσης με τους Κλίπερς. Με αυτόν τον τρόπο ισοφάρισε το ρεκόρ καριέρας του στα playoffs. Επιπλέον αυτοί ο 41 πόντοι είναι η δεύτερη καλύτερη επίδοση για έναν παίκτη 36 ετών ή μεγαλύτερο, με τον Καρλ Μαλόουν να βάζει 50 το 2000 κόντρα στους Σούπερσονικς.

Μάλιστα λίγο πριν το τέλος της αναμέτρησης, ο Πολ συμμετείχε με καλάθι ή ασίστ σε 35 πόντους στο 2ο ημίχρονο, όσους είχαν όλοι μαζί οι Κλίπερς.

Διψά για το πρώτο του δαχτυλίδι και το δείχνει με κάθε τρόπο ο σπουδαίος point guard.

Chris Paul finishes with 41 points, tying his playoff career-high. It's the 2nd-most in a playoff game by a player at age 36 or older in NBA history. Karl Malone scored 50 in 2000 against the SuperSonics. pic.twitter.com/S8IPZH52zY

Chris Paul's 37 points (and counting) are tied for his 2nd-most in a game in his playoff career.



Paul has scored or assisted on as many 2nd half points as the Clippers have as a team (35) pic.twitter.com/NNoHeeVnyo