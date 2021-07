Πολ: «16 χρόνια εγχειρήσεις, σκληρή δουλειά και δύσκολες ήττες, τώρα θα το απολαύσω» (vid)

Ο Κρις Πολ ήταν συγκινημένος μετά την πρόκριση των Σανς στους τελικούς του ΝΒΑ.

Οι Σανς προκρίθηκαν στους τελικούς του ΝΒΑ, με τον Κρις Πολ που έκανε... παπάδες με 41 πόντους στο Game 6 με Κλίπερς, να δείχνει τα συναισθήματα του μετά το τέλος της αναμέτρησης.

«Eίμαι πολύ ευτυχισμένος για όλους τους ανθρώπους γύρω μου. Και να το κάνω εδώ στο LA κόντρα στους Κλίπερς, και αυτοί είναι η οικογένεια μου. Ήμουν στους Κλίπερς, παλέψαμε σκληρά, ο Μπίλι Κρίσταλ, είναι η οικογένεια μου. Σέβομαι απόλυτα την ομάδα αυτή, έχω απεριόριστο σεβασμό για τους οπαδούς των Κλίπερς. Αλλά αυτή εδώ η ομάδα, οι Σανς. Με αγκάλιασαν. Με τον coach Ουίλιαμς το κάναμε πριν 10 χρόνια στη Νέα Ορλεάνη και έχουμε πολλή δουλειά ακόμη. Είναι η οικογένεια μου εκεί πάνω, σας αγαπώ. Δεκαέξι χρόνια, εγχειρήσεις, σκληρή δουλειά, δύσκολες ήττες, αλλά θα απολαύσω τη βραδιά», ανέφερε ο CP3 που δεν κρατιέται ενόψει τελικών ΝΒΑ, των πρώτων της καριέρας του.

