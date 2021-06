NBA: Στους Λέικερς ο Φίζντεϊλ (pic)

Τα τελευταία χρόνια, η παρουσία άλλοτε πρώτων προπονητών στα προπονητικά επιτελεία με τη θέση του βοηθού, είναι συχνό φαινόμενο. Ο Ντέιβιντ Φίσντεϊλ επιστρέφει στους πάγκους, ως βοηθός του Φρανκ Βόγκελ.

Ο Τζέισον Κιντ άφησε το προπονητικό επιτελείο των Λέικερς για να αναλάβει τους Ντάλας Μάβερικς. Και οι πρωταθλητές έφεραν στη θέση του - ως βοηθό - τον Ντέιβιντ Φίζντεϊλ!

Ο Φίζντεϊλ έχει περάσει από τους πάγκους των Γκρίζλις και Νικς, ωστόσο στους δεύτερους η παρουσία του δεν κρίθηκε ικανοποιητική. Στο παρελθόν έχει υπάρξει στο πλευρό του Έρικ Σπόλστρα στους Μαϊάμι Χιτ, έχοντας ως παίκτη τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, τον οποίο θα συναντήσει ξανά στους Λέικερς.

O Φίζντεϊλ έχει υπάρξει βοηθός προπονητή τόσο στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, όσο και στους Ατλάντα Χοκς.

