Τζέισον Κιντ: Επίσημα στους Ντάλας Μάβερικς! (pic)

Ο Τζέισον Κιντ αποτελεί με κάθε... επισημότητα τον νέο προπονητή των Ντάλας Μάβερικς!

Οι Μαβς ανακοίνωσαν την πρόσληψη του Κιντ, ο οποίος επιστρέφει στο Ντάλας και ως προπονητής!

Όπως είναι γνωστό είχε φορέσει τη φανέλα της ομάδας σε δύο διαφορετικές περιόδου, αρχικά την τριετία 1994-1997 και στη συνέχεια από το 2007 έως και το 2012.

Με τους Μάβερικς έχει 500 ματς στο βιογραφικό του με 10,5 πόντους, 8,4 ασίστ και 5,5 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Ως προπονητής μετράει 373 ματς (291 με τους Μπακς και άλλα 82 με τους Νετς) έχοντας 183 νίκες και 190 ήττες στην κανονική περίοδο.

The champ is back in Dallas.



Welcome to the squad, Coach Kidd! #MFFL pic.twitter.com/T26fJMuayh