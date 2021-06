Αντετοκούνμπο: Η άλλη ομάδα που τον ήθελε στο Draft του 2013

Πριν από 8 χρόνια, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επιλέχθηκε από τους Μιλγουόκι Μπακς στο Νο15 του Draft. Εκείνο το βράδυ, ο ψηλόλιγνος πιτσιρικάς από την Αθήνα δεν είχε θαυμαστές μόνο στο Μιλγουόκι. Αλλά και σε (τουλάχιστον) μία άλλη ομάδα. Η σύνδεση με το σήμερα είναι απίθανη!

Μαθήματα μπασκετικής ιστορίας. Τι θα γινόταν αν... Αγαπημένη έκφραση των Αμερικανών. Μία ευκαιρία να διαπιστώσουμε μία διαφορετική προοπτική. Τι θα γινόταν αν οι Μιλγουόκι Μπακς αποφάσιζαν να μην επιλέξουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο;

Το μόνο δεδομένο είναι πως ο Giannis θα άκουγε το όνομα του στον 1ο γύρο του Draft. Δύο ή τρεις αριθμούς παρακάτω, στο Νο17 ή στο Νο18, τις δύο επιλογές των Ατλάντα Χοκς! Της ομάδας που στέκεται ανάμεσα στους Μπακς και στην πρώτη συμμετοχή τους στους τελικούς του ΝΒΑ, μετά από 50 χρόνια!

Ποιος ήταν προπονητής των Χοκς το 2013; Ο τωρινός των Μπακς, Μάικ Μπουντενχόλζερ! Η ιστορία διαθέτει μοναδική πλοκή. Καθώς, ο Αντετοκούνμπο και η οικογένειά του, προτού φτάσουν στη Νέα Υόρκη για το Draft, έκαναν μία στάση στην Ατλάντα.

Εκεί οι υπεύθυνοι των Χοκς, οι οποίοι διατηρούσαν εξαιρετικές σχέσεις με τους εκπροσώπους του Γιάννη, Γιώργο Πάνου και Αλέξη Σαράτση, συναντήθηκαν με τον Αντετοκούνμπο!

Στο ραντεβού ήταν και ο Μπουντενχόλζερ, στην πρώτη σεζόν τους με τους Χοκς. Μόλις την επόμενη θα τους οδηγούσε στους τελικούς της Ανατολής, όπου απέναντι στον ΛεΜπρόν Τζέιμς και στους Καβαλίερς δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για να αλλάξει την ιστορία (4-0).

June 27, 2013: The Bucks select Giannis Antetokounmpo with the 15th pick in the #NBADraft. pic.twitter.com/alMnCBHBqv