Αντετοκούνμπο: Όταν ξεκινούσε το ταξίδι του στο ΝΒΑ (vid)

Πριν από ακριβώς οκτώ χρόνια ο Γιάννης Αντετοκούνμπο άκουγε τ' όνομά του στο draft του ΝΒΑ, με τους Μιλγουόκι Μπακς να επιλέγουν τον τότε 19χρονο Έλληνα.

Ποιος να το 'ξερε και ποιος να το περίμενε τότε...

«With the 15th pick in the 2013 NBA Draft, the Milwaukee Bucks select Giannis Antetokounmpo from Athens-Greece. He last played for Filathletikos in Greece» έλεγε ο αείμνηστος Ντέιβιντ Στερν στο τελευταίο draft της θητείας του. Ήταν η στιγμή που ένας άσημος 19χρονος από τα Σεπόλια της Αθήνας, ετοιμαζόταν για το μεγάλο ταξίδι στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ.

Ήταν 27 Ιουνίου 2013 όταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο γινόταν και επίσημα μέλος του καλύτερου πρωταθλήματος στον πλανήτη. Η αλήθεια είναι ότι λίγοι ήταν εκείνοι που τον πίστεψαν τότε, ενώ πολλοί είχαν απορήσει από αυτήν την επιλογή των Μπακς. Μα πώς γίνεται ένα 19χρονο παιδί, χωρίς καμία απολύτως παράσταση, να επιλέγεται τόσο ψηλά στο draft; Και όμως, γίνεται...

Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, τα «Ελάφια» είχαν κάνει το «colpo grosso» του draft, κάνοντας τις 14 ομάδες που είχαν προηγηθεί και είχαν προσπεράσει τον Έλληνα μπασκετμπολίστα, να.... τραβούν τα μαλλιά τους. Τα αποτελέσματα αποτυπώθηκαν μέσα στις τέσσερις γραμμές του παρκέ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναδείχθηκε δύο συνεχόμενες χρονιές πολυτιμότερος παίκτης του ΝΒΑ, μία φορά MVP σε All Star Game ενώ φέτος διεκδικεί με μεγάλες αξιώσεις την είσοδο στους τελικούς του πρωταθλήματος «φλερτάροντας» και με τον πρώτο τίτλο της καριέρας του.

Συνολικά ο 27χρονος (πια) φόργουορντ έχει στο βιογραφικό του 589 ματς στην κανονική περίοδο με 20,9 πόντους κατά μέσο όρο, 9,1 ριμπάουντ, 4,5 ασίστ, 1,2 κλεψίματα, 1,3 τάπες με 53% στα σουτ εντός παιδιάς και 72% στις βολές. Επιπλέον έχει άλλα 56 παιχνίδια στα playoffs με 24,9 πόντους, 11,5 ριμπάουντ και 5 τελικές πάσες!