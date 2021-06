Κλίπερς: Τους κρίνατε σήμερα ή πήρατε ρεπό; (pics & vids)

Οι Κλίπερς έδειξαν χαρακτήρα κόντρα σε όλους όσους ετοιμαζόντουσαν να τους... στήσουν στον τοίχο και πλέον στοχεύουν στο πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας τους.

Είχαν... φάει τόσα χαστούκια τα προηγούμενα χρόνια, τους είχαν κολλήσει την ταμπέλα του loser και δίκαια, αφού κατάφερναν να χάνουν με κάθε πιθανό και απίθανο τρόπο την πρόκριση στους τελικού Δύσης.

Όμως αυτό σταμάτησε φέτος και μετά από 50 χρόνια απουσίας από τελικούς περιφέρειας, η κατάρα έσπασε για τους Κλίπερς. Για πρώτη φορά στην ιστορία τους σε τελικούς περιφέρειας και στοχεύοντας να πάνε μέχρι το τέλος του δρόμου.

Μια σεζόν που κρίθηκαν να διαχειριστούν δύο φορές δύσκολη κατάσταση, αφού έμειναν πίσω με 2-0 κόντρα σε Μάβερικς και Τζαζ, ωστόσο στο Game 6 με τους Μορμόνους ήρθε η λύτρωση με μία απίστευτη ανατροπή από το-25, και ήρωα τον Ναν με 39 πόντους.

Στο παρελθόν οι Κλίπερς είχαν 0-8 σε ματς που θα τους έδινε πρόκριση για τους τελικούς Δύσης. Αυτό τους είχε στοιχειώσει και σε ορισμένες περιπτώσεις, είδαν τους αντιπάλους τους να γυρνούν από το 3-1 όπως είχαν κάνει οι Ρόκετς.

Αρκετοί τους έλεγαν περίγελο του Λος Άντζελες, αφού δεν μπορούσαν να πάνε ούτε τελικούς Δύσης, ενώ η σύγκριση με τα πρωταθλήματα και την ιστορία των Λέικερς είναι χαώδης. Όμως η... κατάρα τελείωσε επιτέλους και μάλιστα για να φτάσουν σε αυτή την ιστορική πρόκριση οι Κλίπερς αναγκάστηκαν να παίξουν χωρίς τον Λέοναρντ στα δύο τελευταία ματς, για τον οποίο υπάρχουν φόβοι για ρήξη χιαστού.

Το ματς της ζωής του έκανε ο Μαν (ρεκόρ καριέρας τόσο σε επίπεδο ΝΒΑ όσο και κολεγιακό), αφού σταμάτησε στους 39 πόντους και 7/10 τρίποντα και ήταν ο κορυφαίος του ματς.

Δεν υπάρχει τόσο βάρος στις πλάτες τους και αρκετές ομάδες μπήκαν στα playoffs με καλύτερο ρεκόρ από αυτούς. Οι Κλίπερς φέτος μπορούν να δουλέψουν με περισσότερη ηρεμία για να φτάσουν στον μεγάλο στόχο. Στο πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας τους. Δεν υπάρχει η περσινή... τρέλα και αυτό είναι καλό. Μέχρι στιγμής δείχνει να λειτουργεί.

The Clippers trailed by 25.



Tonight was the largest comeback in a series-clinching win over the last 25 seasons. Nobody had even come back from 20+ down to win a series in that span.



Entering tonight, the Jazz were 232-1 over the last 25 seasons when leading by 25+ points pic.twitter.com/aEos7yoqKK