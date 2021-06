Σοκ με Λέοναρντ: Φόβοι για ρήξη χιαστού! (pic)

Ο Καουάι Λέοναρντ στάθηκε άτυχος και όπως όλα δείχνουν υπέστη ρήξη χιαστού, κάτι που θα τον κρατήσει εκτός δράσης για πολλούς μήνες.

Με τον χειρότερο τρόπο τελειώνει η σεζόν όπως όλα δείχνουν για τον Καουάι Λέοναρντ και γίνεται πολύ δύσκολη για τους Κλίπερς.

Υπάρχουν μεγάλοι φόβοι στην ομάδα πως ο σταρ του συλλόγου του Λος Άντζελες υπέστη ρήξη χιαστού, κάτι που θα τον αναγκάσει να μείνει εκτός δράσης μέχρι το τέλος της σεζόν και φυσικά στην έναρξη της νέας.

Ο Klaw τραυματίστηκε στο γόνατο στο Game 4 και αυτό το πρόβλημα τελικά ήταν πολύ σοβαρότερο από όσο έδειχνε αρχικά που γινόταν λόγος για απουσία του από το πέμπτο ματς με τη Γιούτα, με τον ίδιο να ολοκληρώνει μια σεζόν που είχε ως στόχο την κατάκτηση του τίτλου.

Ο Καουάι είχε 27.5 πόντους, 7.5 ριμπάουντ και 4 ασίστ μέσο όρο στη σειρά με τους Τζαζ, με τις πιθανότητες προκρισης των Κλίπερς πλέον να πέφτουν κατά πολύ και την ομάδα του Λου να ετοιμάζεται να παίξει εκτός έδρας στο Game 5.

Λίγες ώρες νωρίτερα ο Λέοναρντ είχε βρεθεί και στην κορυφαία πεντάδα του ΝΒΑ για τη φετινή σεζόν.

Clippers fear All-NBA star Kawhi Leonard has suffered an ACL injury, sources tell @TheAthletic @Stadium. He is out indefinitely.