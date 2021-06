Κλίπερς: Η... κατάρα έσπασε με στυλ και πολλά ρεκόρ! (pics & vid)

Οι Κλίπερς βρέθηκαν για πρώτη φορά στην ιστορία τους στους τελικούς Δύσης μετά από 50 χρόνια, σπάζοντας μερικά ρεκόρ.

Την σημαντικότερη νίκη της ιστορίας τους πέτυχαν οι Κλίπερς, οι οποίοι επέστρεψαν από το -25 στο Game 6 με τους Τζαζ, επικράτησαν με 131-119 και προκρίθηκαν για πρώτη φορά σε τελικούς Δύσης.

Πριν το παιχνίδι οι Κλίπερς ήταν η ομάδα με τα περισσότερα χρόνια απουσίας σε τελικούς περιφέρειας σε όλες τις επαγγελματικές λίγκες των ΗΠΑ (NBA, NFL, MLB, NHL), αφού δεν τα είχε καταφέρει για 50 χρόνια. Αυτή η... κατάρα έσπασε!

Επιπλέον από το 1984 και μετά, οι Κλίπερς έγιναν η πρώτη ομάδα που επιστρέφει σε δύο σειρές από το 2-0 (με Μάβερικς και Τζαζ). Πλέον το Νο.1 της περιφέρειας έπεσε στο 109-6 όταν προηγείται με 2-0 σε μια σειρά, ενώ είναι η πρώτη φορά που αυτό συμβαίνει, δηλαδή ήττα του Νο.1 της περιφέρειας πριν τους τελικούς ΝΒΑ ή περιφέρειας.

Η ανατροπή από το -25 είναι και το μεγαλύτερο comeback της ιστορίας σε ματς που μια ομάδα θέλει να κλειδώσει την πρόκριση την τελευταία 25τία. Πριν το αποψινό ματς, η Γιούτα είχε ρεκόρ 232-1 την τελευταία 25ετία όταν προηγήθηκε με 25+ πόντους.

Τέλος ο ήρωας της πρόκρισης, Τέρενς Μαν (39 πόντοι με 7/10 τρίποντα) τελείωσε το τρίτο δωδεκάλεπτο με 20 πόντους, κάτι που αποτελεί ρεκόρ σε μια περίοδο στην ιστορία των Κλίπερς.

Since seeding began in 1984, the Clippers are the 6th team to erase a 2-0 series deficit against a 1 seed in a best-of-7.



1 seeds are now 109-6 when leading 2-0 in a best-of-7 series since 1984.



This is the first time it's happened before the NBA Finals or Conference Finals pic.twitter.com/aniK3QnzuX June 19, 2021

The Clippers trailed by 25.



Tonight was the largest comeback in a series-clinching win over the last 25 seasons. Nobody had even come back from 20+ down to win a series in that span.



Entering tonight, the Jazz were 232-1 over the last 25 seasons when leading by 25+ points pic.twitter.com/aEos7yoqKK — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) June 19, 2021