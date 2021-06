Ο Τέρενς Μαν έβγαλε μια φοβερή φάση κόντρα στους Τζαζ μετά από χαμένο σουτ του Πολ Τζορτζ.

Ο Τζορτζ αστόχησε από κοντά κόντρα στη Γιούτα, όμως ο Μαν ήταν εκεί. Με ένα φοβερό φόλοου-κάρφωμα τρέλανε κόσμο, κάνοντας πόστερ τον Γκομπέρ που δεν κατάλαβε τι έγινε.

Απολαύστε την εντυπωσιακή φάση στο Game 6 των Κλίπερς με τους Τζαζ

