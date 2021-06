Τζέρεμι Λιν: Επιστρέφει στην Κίνα και στους Ντακς (pic)

Ο Τζέρεμι Λιν αναζήτησε τον τρόπο της επιστροφής του στο NBA, παίρνοντας τον δύσκολο δρόμο της G-League. Δεν τα κατάφερε και επέστρεψε στην Κίνα και στους Μπεϊτζίν Ντακς!

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς επιχείρησαν να του δώσουν μία ακόμη ευκαιρία. Μόνο ο δρόμος του Τζέρεμι Λιν δεν ήταν σπαρμένος με ροδοπέταλα.

Η μεταγραφή του καθυστέρησε να ολοκληρωθεί και οι Ουόριορς έπρεπε να βρούνε άλλον τρόπο. Ο Λιν κατέληξε στην G-League με την υπόσχεση ότι θα είναι το... σκαλοπάτι για το ΝΒΑ. Μάταια.

Ο άνθρωπος που κάποτε έκανε το ΝΒΑ να παραμιλάει... Linsanity, αποφάσισε να επιστρέψει στην Κίνα και στους Μπεϊτζίν Ντακς, την προηγούμενη ομάδα του.

«Δεν μετανιώνω για το παρελθόν, είμαι ενθουσιασμένος για το μέλλον», έγραψε στον λογαριασμό του στο twiiter, με την αναγγελία της νέας του ομάδας.

No regrets about the past, excited for the future. Still got a lot of basketball left in me and we’ll see where this road goes. Beijing Ducks, excited to be back! Thank you all for going on this journey with me #NeverDone pic.twitter.com/axfivntlCO