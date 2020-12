Στη θυγατρική των Ουόριορς ο Τζέρεμι Λιν! (pic)

O Τζέρεμι Λιν έκανε το ντεμπούτο του στη λίγκα με τον Γκόλντεν Στέιτ και έπειτα από το περσινό πέρασμά του από την κινεζική λίγκα με τους Beijing Ducks, επιστρέφει στα 32 του χρόνια.

Ο Λιν μετράει 11.6 πόντους, 2.8 ριμπάουντ, 4.3 ασίστ και 1.1 κλεψίματα μ.ό. σε 480 συμμετοχές στο ΝΒΑ με τους Ουόριορς, Ρόκετς, Λέικερς, Χόρνετς, Νετς, Χοκς και Ράπτορς.

Αρχικώς θα ενταχθεί στη θυγατρική ομάδα των «Πολεμιστών» με στόχο το comeback στο top επίπεδο.

Jeremy Lin is finalizing a deal with the Golden State Warriors, pending letter of clearance from Chinese Basketball Association, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 18, 2020