Nετς: Χωρίς Χάρντεν-Γκριν και στο Game 3 με Μπακς!

O Τζέιμς Χάρντεν δεν θα παίξει στο Game 3 των Μπακς με τους Νετς, κάτι ισχύει και για τον Τζεφ Γκριν.

Οι Νετς θα αναγκαστούν να παραταχθούν χωρίς τους Τζέιμς Χάρντεν και Τζεφ Γκριν σε άλλο ένα ματς.

Οι δυο τους δεν θα μπορέσουν να ενισχύσουν την προσπάθεια του Μπρούκλιν ούτε στο Game 3 κόντρα στους Μπακς, όπως είπε και ο Στιβ Νας.

Ο «Μούσιας» συνεχίζει να έχει προβλήματα στο δεξί πόδι, το οποίο το κουβαλά από το πρώτο ματς της σειράς. Μάλιστα στο ίδιο σημείο είχε τραυματιστεί και κατά τη διάρκεια της regular season και είχε χάσει πάνω απο ένα μήνα.

Από την πλευρά του ο Γκριν δεν έχει αγωνιστεί ακόμα στη σειρά , λόγω ενός προβλήματος που έχει αποκομίσει από το Game 2 του προηγούμενοι γύρου των playoffs κόντρα στους Σέλτικς.

Οι Νετς προηγούνται με 2-0 των Μπακς στη σειρά και θέλουν να κάνουν το break κόντα στην ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο για να αγγίξουν την πρόκριση.

James Harden will not play in Game 3 vs. Bucks pic.twitter.com/BDVL86DE7S