Χάρντεν: Χάνει το Game 2 των Μπρούκλιν Νετς με τους Μιλγουόκι Μπακς (pic)

Οι Μπρούκλιν Νετς επισημοποίησαν την απουσία του Τζέιμς Χάρντεν από το Game 2 των ημιτελικών της Ανατολής, ανάμεσα στους Μπρούκλιν Νετς και τους Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο τραυματισμός που υπέστη ο Τζέιμς Χάρντεν, στα πρώτα δευτερόλεπτα του Game 1 ανάμεσα στους Νετς και στους Μπακς, είναι ικανός να τον κρατήσει εκτός και από το Game 2 (8/6, 02:30), με τους Νετς να κάνουν λόγο για σφίξιμο στο δεξί πόδι.

To Μπρούκλιν κατάφερε να φτάσει στο 1-0 απέναντι στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και την παρέα του, χωρίς την παρουσία του Χάρντεν. Ενώ εξακολουθεί να παραμένει ερωτηματικό και η παρουσία του στα επόμενα ματς της σειράς.

Κατά τη διάρκειας της σεζόν, ο Χάρντεν έχασε πέντε εβδομάδες με πρόβλημα στο δεξί πόδι του, αφού κατά τη διάρκεια της αποθεραπείας του υπέστη υποτροπή.

James Harden has been diagnosed with what the team is calling "right hamstring tightness." He is out for game 2 against the Bucks.