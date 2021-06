Πορζίνγκις: Πήρε περισσότερα λεφτά από Αντετοκούνμπο, Γιόκιτς και Μπούκερ, για να είναι πάλι κακός! (pic)

Ο Κρίσταπς Πορζίνγκις ήταν απογοητευτικός στα playoffs, με το συμβόλαιο του πάντως να είναι καλύτερο από Αντετοκούνμπο, Γιόκιτς, Μπούκερ.

Ακόμα μια σεζόν φτάνει στο τέλος της και αυτό που ξεχωρίζει πλέον, μετά τον αποκλεισμό των Μάβερικς, είναι οι εμφανίσεις του Κρίσταπς Πορζίνγκις. Τα τελευταία χρόνια ο παίκτης δεν είναι αυτός που όλοι περιμέναν και αυτό είναι προφανές.

Ο Πορζίνγκις ξεκίνησε την καριέρα του στο ΝΒΑ ως ένα τεράστιο ταλέντο, αλλά τα προβλήματα τραυματισμών δεν τον έχουν αφήσει να συνέλθει. Από το 2019 είναι στο Ντάλας, έχει δίπλα του τον Λούκα Ντόντσιτς, αλλά εκείνος δεν μπορεί να βρει με τίποτα τον καλό του εαυτό και κρίνεται αυστηρά γι' αυτό. Η καριέρα του έχει πάρει την κάτω βόλτα, ψάχνει λύση, αλλά τίποτα δεν λειτουργεί για εκείνον, αφού πολλές φορές φαίνεται να είναι και παρορμητικός στο παρκέ.

Στα playoffs κόντρα στους Κλίπερς ήταν και πάλι απογοητευτικός και οι συγκρίσεις έκαναν γρήγορα την εμφάνιση τους. Ο Πορζίνγκις πήρε παραπάνω λεφτά από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τον, πιθανότατα MVP, Νίκολα Γιόκτς και τον Ντέβιν Μπούκερ, για να έχει 13,1 πόντους και 5,4 ριμπάουντ, μη μπορώντας να σταθεί στο πλευρό του νεαρού Σλοβένου, που ξεπέρασε τον εαυτό του.

Ο Πορζίνγκις πρόσθεσε στο βιογραφικό του ακόμα μια κακή σεζόν. Πολλά ακούστηκαν, σενάρια ανταλλαγής του βγήκαν στα Μέσα, αλλά έμεινε και τελικά δεν βοήθησε. Οι σχέσεις του με τον Ντόντσιτς από την αρχή είναι... περίεργες, οι δυο τους άλλοτε τα πηγαίνουν καλύτερα, άλλοτε το χάνουν εντελώς και σίγουρα ο Λετονός είναι κατώτερος των υψηλών προσδοκιών και του συμβολαίου του που υπάρχει.

Η σεζόν τελείωσε άδοξα για τους Μάβερικς και ο Πορζίνγκις είναι αδύνατο να γλιτώσει από τις ευθύνες που του αναλογούν. Τα μίντια αυτή την στιγμή τον... καίνε και η κριτική που του ασκείται είναι σκληρή.

Το μέλλον του στο Ντάλας είναι αμφίβολο και αν δεν αλλάξουν δραματικά τα πράγματα, θα πρέπει να δει σοβαρά τα δεδομένα της καριέρας του, που αυτή την στιγμή φαίνεται σε πολύ κακό σημείο. Το μεγάλο συμβόλαιο που τον ακολουθεί είναι βάρος για εκείνον και ίσως χρειάζεται να σκεφτεί σοβαρά την επόμενη του κίνηση.

Kristaps Porzingis averaged 13 points, 5 rebounds and 1 three per game in this playoffs.



He is getting paid more than Giannis Antetokounmpo, Bradley Beal, Jrue Holiday, Julius Randle, Jamal Murray and Jaylen Brown this season. pic.twitter.com/N6HeWvT3Yl