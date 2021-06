Ντόντσιτς: Η 46άρα έφερε πολλά ρεκόρ! (pics & vid)

O Λούκα Ντόντσιτς ήταν απολαυστικός κόντρα στους Κλίπερς και συνδύασε την εμφάνιση του με πολλά ρεκόρ.

Έπεσε, αλλά έπεσε δίνοντας μάχη ο Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος δεν είχε την απαραίτητη βοήθεια από τους συμπαίκτες του στο Game 7 κόντρα στους Κλίπερς

Ο Σλοβένος μέτρησε 46 πόντους και 14 ασίστ, ενώ είχε 29 από το ημίχρονο, ωστόσο η ομάδα του LA ήταν αυτή που πανηγύρισε στο τέλος.

Οι παίκτες των Κλίπερς υποκλίθηκαν στον Luka, με τον ηγέτη του Ντάλας να γράφει αρκετά ρεκόρ με την εμφάνιση του στο ματς.

Οι 46 πόντοι είναι οι περισσότεροι που έχει πετύχει ποτέ στην postseason και ισοφάρισε το ρεκόρ καριέρας του. Επιπλέον έγινε ο νεότερος παίκτης με μέσο όρο 35 πόντων στα playoffs. Tέλος οι 29 πόντοι στο ημίχρονο, αποτελούν την καλύτερη επίδοση για Game 7 τα τελευταία 25 χρόνια.

Απλά απολαυστικός ο σταρ του Ντάλας που ψάχνει εναγωνίως μια πρόκριση σε δεύτερο γύρο playoffs.

Luka Doncic has 29 points at halftime, the most in any half of a Game 7 in at least the last 25 years.



The Clippers lead, though, 70-62. pic.twitter.com/dZp0Yg0Sfi