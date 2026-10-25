Η Φενέρμπαχτσε πήρε άνετα το διπλό στην έδρα της Καρσίγιακα με 97-72 για την πέμπτη αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήματος.

Μετά το διπλό στη Sunel Arena επί του Ολυμπιακού, η Φενέρμπαχτσε, επέστρεψε στις εγχώριες νίκες. Η ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους φιλοξενήθηκε από την Καρσίγιακα για την πέμπτη αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήματος και πήρε πολύ εύκολα τη νίκη με 97-72.

Εξαιρετική εμφάνιση για τη Φενέρ από τον Ίγκνας Σαργκιούνας, ο οποίος ήταν ο πρωταγωνιστής με 22 πόντους (7/9 βολές, 6/6 δίποντα, 1/3 τρίποντα), 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 λάθος σε 23 λεπτά.

Για την Καρσίγιακα ξεχώρισε ο Ισμαέλ Ελ-Αμίν με 22 πόντους, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα και 3 λάθη σε 30 λεπτά.

Τα δεκάλεπτα: 16-25, 36-49, 50-74, 72-97

Karşıyaka # PLAYERS MIN PTS FG 2PT FG 3PT FG FT OREB DREB REB AST TO STL BLK (F/R) PF (F/Fls on) +/- EFF 2 Briante Weber * 21:20 8 4/7 (57.1%) 4/7 (57.1%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 1 1 7 0 1 0/0 4/2 -1 14 5 Ishmael El-amin * 30:58 22 8/16 (50.0%) 4/7 (57.1%) 4/9 (44.4%) 2/2 (100%) 1 2 3 3 3 3 0/1 3/5 -17 20 7 Rashard Kelly * 22:41 5 2/6 (33.3%) 2/3 (66.7%) 0/3 (0%) 1/1 (100%) 1 2 3 0 0 1 0/0 3/2 -12 5 19 Yavuz Gültekin (K) * 26:36 12 3/6 (50.0%) 1/2 (50.0%) 2/4 (50.0%) 4/4 (100%) 2 2 4 1 3 0 0/0 1/2 -19 11 23 Steven Enoch * 27:49 13 4/7 (57.1%) 4/6 (66.7%) 0/1 (0%) 5/9 (55.6%) 1 3 4 2 1 0 3/0 5/5 -6 14 1 Muhaymin Mustafa 04:30 2 1/1 (100%) 1/1 (100%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 1 1 0 1 0 0/0 5/0 -3 2 4 Markel Starks 18:40 0 0/5 (0%) 0/5 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 1 1 2 1 0 0 0/0 2/2 -24 -2 8 Hakan Sayılı 17:19 4 1/4 (25.0%) 0/1 (0%) 1/3 (33.3%) 1/2 (50.0%) 0 0 0 0 1 1 0/0 1/1 -13 0 9 Kendall Munson 12:11 2 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 2/4 (50.0%) 0 1 1 2 1 0 0/0 2/2 -19 2 10 Yalın Yıldız 00:00 0 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 17 Egemen Yapıcı 00:00 0 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 24 Yakuba Ouattara 17:56 4 2/6 (33.3%) 2/4 (50.0%) 0/2 (0%) 0/0 (0%) 0 1 1 0 2 0 0/0 0/0 -11 -1 - Team / Coach - - - - - - 2 1 3 0 1 0 -/- -/- - 0 - TOTAL 200:00 72 25/58 (43.1%) 18/36 (50.0%) 7/22 (31.8%) 15/22 (68.2%) 8 15 23 16 13 6 3/1 26/21 - 65