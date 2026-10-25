Καρσίγιακα - Σαργκιούνας 72-97: Επιστροφή στις εγχώριες νίκες
Μετά το διπλό στη Sunel Arena επί του Ολυμπιακού, η Φενέρμπαχτσε, επέστρεψε στις εγχώριες νίκες. Η ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους φιλοξενήθηκε από την Καρσίγιακα για την πέμπτη αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήματος και πήρε πολύ εύκολα τη νίκη με 97-72.
Εξαιρετική εμφάνιση για τη Φενέρ από τον Ίγκνας Σαργκιούνας, ο οποίος ήταν ο πρωταγωνιστής με 22 πόντους (7/9 βολές, 6/6 δίποντα, 1/3 τρίποντα), 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 λάθος σε 23 λεπτά.
Για την Καρσίγιακα ξεχώρισε ο Ισμαέλ Ελ-Αμίν με 22 πόντους, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα και 3 λάθη σε 30 λεπτά.
Τα δεκάλεπτα: 16-25, 36-49, 50-74, 72-97
|#
|PLAYERS
|MIN
|PTS
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK (F/R)
|PF (F/Fls on)
|+/-
|EFF
|2
|Briante Weber *
|21:20
|8
|4/7 (57.1%)
|4/7 (57.1%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|1
|1
|7
|0
|1
|0/0
|4/2
|-1
|14
|5
|Ishmael El-amin *
|30:58
|22
|8/16 (50.0%)
|4/7 (57.1%)
|4/9 (44.4%)
|2/2 (100%)
|1
|2
|3
|3
|3
|3
|0/1
|3/5
|-17
|20
|7
|Rashard Kelly *
|22:41
|5
|2/6 (33.3%)
|2/3 (66.7%)
|0/3 (0%)
|1/1 (100%)
|1
|2
|3
|0
|0
|1
|0/0
|3/2
|-12
|5
|19
|Yavuz Gültekin (K) *
|26:36
|12
|3/6 (50.0%)
|1/2 (50.0%)
|2/4 (50.0%)
|4/4 (100%)
|2
|2
|4
|1
|3
|0
|0/0
|1/2
|-19
|11
|23
|Steven Enoch *
|27:49
|13
|4/7 (57.1%)
|4/6 (66.7%)
|0/1 (0%)
|5/9 (55.6%)
|1
|3
|4
|2
|1
|0
|3/0
|5/5
|-6
|14
|1
|Muhaymin Mustafa
|04:30
|2
|1/1 (100%)
|1/1 (100%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0/0
|5/0
|-3
|2
|4
|Markel Starks
|18:40
|0
|0/5 (0%)
|0/5 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|1
|1
|2
|1
|0
|0
|0/0
|2/2
|-24
|-2
|8
|Hakan Sayılı
|17:19
|4
|1/4 (25.0%)
|0/1 (0%)
|1/3 (33.3%)
|1/2 (50.0%)
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|0/0
|1/1
|-13
|0
|9
|Kendall Munson
|12:11
|2
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|2/4 (50.0%)
|0
|1
|1
|2
|1
|0
|0/0
|2/2
|-19
|2
|10
|Yalın Yıldız
|00:00
|0
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0/0
|0/0
|0
|0
|17
|Egemen Yapıcı
|00:00
|0
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0/0
|0/0
|0
|0
|24
|Yakuba Ouattara
|17:56
|4
|2/6 (33.3%)
|2/4 (50.0%)
|0/2 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|1
|1
|0
|2
|0
|0/0
|0/0
|-11
|-1
|-
|Team / Coach
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|1
|3
|0
|1
|0
|-/-
|-/-
|-
|0
|-
|TOTAL
|200:00
|72
|25/58 (43.1%)
|18/36 (50.0%)
|7/22 (31.8%)
|15/22 (68.2%)
|8
|15
|23
|16
|13
|6
|3/1
|26/21
|-
|65
|#
|PLAYERS
|MIN
|PTS
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK (F/R)
|PF (F/Fls on)
|+/-
|EFF
|5
|Sertaç Şanlı *
|17:46
|8
|3/10 (30.0%)
|1/5 (20.0%)
|2/5 (40.0%)
|0/0 (0%)
|4
|2
|6
|1
|0
|0
|0/1
|3/1
|4
|8
|11
|Trent Forrest *
|19:11
|10
|2/5 (40.0%)
|2/4 (50.0%)
|0/1 (0%)
|6/6 (100%)
|3
|3
|6
|4
|1
|0
|0/1
|1/6
|12
|16
|12
|Braxton Key *
|19:45
|7
|3/4 (75.0%)
|2/3 (66.7%)
|1/1 (100%)
|0/2 (0%)
|1
|6
|7
|0
|1
|2
|0/0
|0/1
|17
|12
|31
|Shavon Shields *
|14:53
|10
|3/5 (60.0%)
|2/3 (66.7%)
|1/2 (50.0%)
|3/3 (100%)
|0
|2
|2
|1
|1
|1
|0/0
|0/2
|18
|11
|43
|Ignas Sargiunas *
|23:00
|22
|7/9 (77.8%)
|6/6 (100%)
|1/3 (33.3%)
|7/9 (77.8%)
|0
|2
|2
|3
|1
|0
|0/0
|2/6
|13
|22
|0
|Shane Larkin
|10:54
|8
|2/4 (50.0%)
|0/0 (0%)
|2/4 (50.0%)
|2/2 (100%)
|0
|0
|0
|1
|3
|0
|0/0
|1/2
|-2
|4
|1
|Marcus Bingham Jr.
|18:26
|3
|1/3 (33.3%)
|1/2 (50.0%)
|0/1 (0%)
|1/2 (50.0%)
|1
|4
|5
|2
|2
|0
|1/0
|2/1
|14
|6
|8
|Talen Horton-Tucker
|19:45
|14
|5/8 (62.5%)
|3/5 (60.0%)
|2/3 (66.7%)
|2/2 (100%)
|0
|5
|5
|4
|4
|1
|0/0
|3/3
|13
|17
|10
|Melih Mahmutoğlu (K)
|15:05
|3
|1/2 (50.0%)
|0/0 (0%)
|1/2 (50.0%)
|0/0 (0%)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0/0
|0/0
|8
|2
|17
|Onuralp Bitim
|24:31
|8
|2/4 (50.0%)
|0/0 (0%)
|2/4 (50.0%)
|2/2 (100%)
|1
|1
|2
|1
|0
|1
|0/0
|4/3
|13
|10
|30
|Chris Silva
|16:44
|4
|1/2 (50.0%)
|1/2 (50.0%)
|0/0 (0%)
|2/2 (100%)
|0
|2
|2
|0
|1
|1
|0/1
|5/1
|15
|5
|77
|Demircan Demir
|00:00
|0
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0/0
|0/0
|0
|0
|-
|Team / Coach
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|1
|4
|0
|2
|0
|-/-
|-/-
|-
|0
|-
|TOTAL
|200:00
|97
|30/56 (53.6%)
|18/30 (60.0%)
|12/26 (46.2%)
|25/30 (83.3%)
|13
|28
|41
|17
|16
|6
|1/1
|21/26
|-
|113
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