Καρσίγιακα - Σαργκιούνας 72-97: Επιστροφή στις εγχώριες νίκες

Καρσίγιακα - Σαργκιούνας 72-97: Επιστροφή στις εγχώριες νίκες

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Η Φενέρμπαχτσε πήρε άνετα το διπλό στην έδρα της Καρσίγιακα με 97-72 για την πέμπτη αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήματος.

Μετά το διπλό στη Sunel Arena επί του Ολυμπιακού, η Φενέρμπαχτσε, επέστρεψε στις εγχώριες νίκες. Η ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους φιλοξενήθηκε από την Καρσίγιακα για την πέμπτη αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήματος και πήρε πολύ εύκολα τη νίκη με 97-72.

Εξαιρετική εμφάνιση για τη Φενέρ από τον Ίγκνας Σαργκιούνας, ο οποίος ήταν ο πρωταγωνιστής με 22 πόντους (7/9 βολές, 6/6 δίποντα, 1/3 τρίποντα), 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 λάθος σε 23 λεπτά.

Για την Καρσίγιακα ξεχώρισε ο Ισμαέλ Ελ-Αμίν με 22 πόντους, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα και 3 λάθη σε 30 λεπτά.

Τα δεκάλεπτα: 16-25, 36-49, 50-74, 72-97

Karşıyaka
#PLAYERSMINPTSFG2PT FG3PT FGFTOREBDREBREBASTTOSTLBLK (F/R)PF (F/Fls on)+/-EFF
2Briante Weber *21:2084/7 (57.1%)4/7 (57.1%)0/0 (0%)0/0 (0%)0117010/04/2-114
5Ishmael El-amin *30:58228/16 (50.0%)4/7 (57.1%)4/9 (44.4%)2/2 (100%)1233330/13/5-1720
7Rashard Kelly *22:4152/6 (33.3%)2/3 (66.7%)0/3 (0%)1/1 (100%)1230010/03/2-125
19Yavuz Gültekin (K) *26:36123/6 (50.0%)1/2 (50.0%)2/4 (50.0%)4/4 (100%)2241300/01/2-1911
23Steven Enoch *27:49134/7 (57.1%)4/6 (66.7%)0/1 (0%)5/9 (55.6%)1342103/05/5-614
1Muhaymin Mustafa04:3021/1 (100%)1/1 (100%)0/0 (0%)0/0 (0%)0110100/05/0-32
4Markel Starks18:4000/5 (0%)0/5 (0%)0/0 (0%)0/0 (0%)1121000/02/2-24-2
8Hakan Sayılı17:1941/4 (25.0%)0/1 (0%)1/3 (33.3%)1/2 (50.0%)0000110/01/1-130
9Kendall Munson12:1120/0 (0%)0/0 (0%)0/0 (0%)2/4 (50.0%)0112100/02/2-192
10Yalın Yıldız00:0000/0 (0%)0/0 (0%)0/0 (0%)0/0 (0%)0000000/00/000
17Egemen Yapıcı00:0000/0 (0%)0/0 (0%)0/0 (0%)0/0 (0%)0000000/00/000
24Yakuba Ouattara17:5642/6 (33.3%)2/4 (50.0%)0/2 (0%)0/0 (0%)0110200/00/0-11-1
-Team / Coach------213010-/--/--0
-TOTAL200:007225/58 (43.1%)18/36 (50.0%)7/22 (31.8%)15/22 (68.2%)81523161363/126/21-65
Fenerbahçe Tarfin
#PLAYERSMINPTSFG2PT FG3PT FGFTOREBDREBREBASTTOSTLBLK (F/R)PF (F/Fls on)+/-EFF
5Sertaç Şanlı *17:4683/10 (30.0%)1/5 (20.0%)2/5 (40.0%)0/0 (0%)4261000/13/148
11Trent Forrest *19:11102/5 (40.0%)2/4 (50.0%)0/1 (0%)6/6 (100%)3364100/11/61216
12Braxton Key *19:4573/4 (75.0%)2/3 (66.7%)1/1 (100%)0/2 (0%)1670120/00/11712
31Shavon Shields *14:53103/5 (60.0%)2/3 (66.7%)1/2 (50.0%)3/3 (100%)0221110/00/21811
43Ignas Sargiunas *23:00227/9 (77.8%)6/6 (100%)1/3 (33.3%)7/9 (77.8%)0223100/02/61322
0Shane Larkin10:5482/4 (50.0%)0/0 (0%)2/4 (50.0%)2/2 (100%)0001300/01/2-24
1Marcus Bingham Jr.18:2631/3 (33.3%)1/2 (50.0%)0/1 (0%)1/2 (50.0%)1452201/02/1146
8Talen Horton-Tucker19:45145/8 (62.5%)3/5 (60.0%)2/3 (66.7%)2/2 (100%)0554410/03/31317
10Melih Mahmutoğlu (K)15:0531/2 (50.0%)0/0 (0%)1/2 (50.0%)0/0 (0%)0000000/00/082
17Onuralp Bitim24:3182/4 (50.0%)0/0 (0%)2/4 (50.0%)2/2 (100%)1121010/04/31310
30Chris Silva16:4441/2 (50.0%)1/2 (50.0%)0/0 (0%)2/2 (100%)0220110/15/1155
77Demircan Demir00:0000/0 (0%)0/0 (0%)0/0 (0%)0/0 (0%)0000000/00/000
-Team / Coach------314020-/--/--0
-TOTAL200:009730/56 (53.6%)18/30 (60.0%)12/26 (46.2%)25/30 (83.3%)132841171661/121/26-113
@Photo credits: eurokinissi
     

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