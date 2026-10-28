Παπαγιάννης: Επέστρεψε στη δράση για την Εφές μετά από 377 μέρες
Έπειτα από 377 ημέρες μακριά από τα παρκέ, ο Γιώργος Παπαγιάννης επέστρεψε στην αγωνιστική δράση, παίρνοντας μέρος στην εκτός έδρας αναμέτρηση της Αναντολού Εφές με τη Χάποελ Τελ Αβίβ για τη EuroLeague.
Ο Έλληνας ψηλός είχε σταθεί ιδιαίτερα άτυχος στο ξεκίνημα της περασμένης σεζόν, όταν υπέστη ρήξη χιαστού στο δεξί γόνατο, έναν τραυματισμό που τον κράτησε εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τον τραυματισμό τον υπέστη στις 17 Οκτωβρίου 2025 σε εντός έδρας ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό.
Η επιστροφή του έρχεται μετά από μια μακρά περίοδο αποκατάστασης, με τον Έλληνα σέντερ να αφήνει πλέον πίσω του τη δύσκολη περιπέτεια και να είναι ξανά διαθέσιμος για την ομάδα του.
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