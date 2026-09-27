Η Φενέρμπαχτσε γνώρισε βαριά ήττα με 98-83 από την Μπαχτσεσεχίρ στην πρεμιέρα του τουρκικού πρωταθλήματος, σε ένα βράδυ όπου δεν κατάφερε να βρει λύσεις.

Η Φενέρμπαχτσε δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον ρυθμό της Μπαχτσεσεχίρ και από νωρίς βρέθηκε σε θέση να κυνηγά το σκορ με αποτέλεσμα να ηττηθεί στην πρεμιέρα του τουρκικού πρωταθλήματος με 98-83 εκτός έδρας.

Οι γηπεδούχοι πήραν σημαντικό προβάδισμα από την πρώτη περίοδο, με τη διαφορά να παραμένει σε υψηλά επίπεδα στη συνέχεια και να φτάνει μέχρι τους 17 πόντους λίγο πριν από το φινάλε. Η εικόνα της Φενέρ στο αμυντικό κομμάτι αποτέλεσε ένα από τα βασικά προβλήματα της αναμέτρησης, καθώς δεν κατάφερε να περιορίσει τις επιθετικές επιλογές της Μπαχτσεσεχίρ και δεν βρήκε ποτέ την αντίδραση που χρειαζόταν για να επιστρέψει στη διεκδίκηση της νίκης.

Για τους νικητές, ο Γουίλιαμς έκανε τη διαφορά με 16 πόντους και 14 ριμπάουντ, ενώ σημαντική ήταν και η συμβολή των Φλιν και Ριντ, οι οποίοι σημείωσαν 17 και 16 πόντους αντίστοιχα. Από την πλευρά της Φενέρμπαχτσε, ο Χόρτον-Τάκερ ξεχώρισε, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 16 πόντους και 5 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 28-16, 51-43, 74-65, 98-83

Ακολουθεί η «διαβολοβδομάδα» της EuroLeague με την Φενέρμπαχτσε να φιλοξενεί την Μπάγερν (29/09) και την Ντουμπάι BC (02/10).

BAHÇEŞEHİR Προπονητής: Aleksandar Djordjevic Παίκτης MIN PTS FGM/A FG% 2PM/A 2P% 3PM/A 3P% FTM/A FT% OREB DREB REB AST STL TO BLK BLKA FOUL FD +/- PIR 0 * Marcquise Reed 24:54 16 6/11 54.5% 6/11 55% 0/0 0% 4/4 100% 0 2 2 5 2 2 0 0 2 3 13 18 22 * Malachi Emmanuel Flynn 27:11 17 7/13 53.8% 4/7 57% 3/6 50% 0/0 0% 0 1 1 5 0 0 0 0 2 3 17 17 24 * Isiaha Tyrin Mike 20:06 5 2/4 50% 1/3 33% 1/1 100% 0/0 0% 0 1 1 0 2 1 0 0 1 0 11 3 34 * Tyler Cavanaugh 16:12 10 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 4/4 100% 1 3 4 1 1 0 0 0 3 2 -1 14 50 * Trevion Williams 27:13 16 8/11 72.7% 8/10 80% 0/1 0% 0/0 0% 6 8 14 3 1 0 0 0 3 2 24 29 4 Aleksa Avramovic 16:02 5 2/9 22.2% 1/5 20% 1/4 25% 0/0 0% 0 0 0 4 1 1 0 1 3 2 -4 2 5 İsmet Akpınar 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Damien Roberto Inglis 23:48 9 3/6 50% 2/2 100% 1/4 25% 2/2 100% 1 4 5 3 1 0 0 0 2 2 16 13 14 Furkan Haltalı 12:15 9 4/5 80% 4/5 80% 0/0 0% 1/1 100% 3 2 5 1 0 0 0 1 1 2 -8 14 17 Maxim Mutaf 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 Mateusz Ponitka 20:17 6 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 0/0 0% 0 1 1 1 1 0 0 0 2 0 3 7 55 Kenan Sipahi 12:01 5 2/5 40% 2/4 50% 0/1 0% 1/2 50% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 4 3 Ομάδα / Προπονητής - 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΣΥΝΟΛΟ 199:59 98 38/68 55.8% 28/47 60% 10/21 48% 12/13 92% 11 25 36 24 9 5 0 2 19 18 - 120



