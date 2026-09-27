Μπαχτσεσεχίρ - Φενέρμπαχτσε 98-83: Βαριά ήττα στην πρεμιέρα

Ευτυχία Οικονομίδου
Μπαχτσεσεχίρ - Φενέρμπαχτσε 98-83: Βαριά ήττα στην πρεμιέρα

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Η Φενέρμπαχτσε γνώρισε βαριά ήττα με 98-83 από την Μπαχτσεσεχίρ στην πρεμιέρα του τουρκικού πρωταθλήματος, σε ένα βράδυ όπου δεν κατάφερε να βρει λύσεις.

Η Φενέρμπαχτσε δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον ρυθμό της Μπαχτσεσεχίρ και από νωρίς βρέθηκε σε θέση να κυνηγά το σκορ με αποτέλεσμα να ηττηθεί στην πρεμιέρα του τουρκικού πρωταθλήματος με 98-83 εκτός έδρας.

Οι γηπεδούχοι πήραν σημαντικό προβάδισμα από την πρώτη περίοδο, με τη διαφορά να παραμένει σε υψηλά επίπεδα στη συνέχεια και να φτάνει μέχρι τους 17 πόντους λίγο πριν από το φινάλε. Η εικόνα της Φενέρ στο αμυντικό κομμάτι αποτέλεσε ένα από τα βασικά προβλήματα της αναμέτρησης, καθώς δεν κατάφερε να περιορίσει τις επιθετικές επιλογές της Μπαχτσεσεχίρ και δεν βρήκε ποτέ την αντίδραση που χρειαζόταν για να επιστρέψει στη διεκδίκηση της νίκης.

Για τους νικητές, ο Γουίλιαμς έκανε τη διαφορά με 16 πόντους και 14 ριμπάουντ, ενώ σημαντική ήταν και η συμβολή των Φλιν και Ριντ, οι οποίοι σημείωσαν 17 και 16 πόντους αντίστοιχα. Από την πλευρά της Φενέρμπαχτσε, ο Χόρτον-Τάκερ ξεχώρισε, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 16 πόντους και 5 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 28-16, 51-43, 74-65, 98-83

 

Ακολουθεί η «διαβολοβδομάδα» της EuroLeague με την Φενέρμπαχτσε να φιλοξενεί την Μπάγερν (29/09) και την Ντουμπάι BC (02/10).

BAHÇEŞEHİR
Προπονητής: Aleksandar Djordjevic
ΠαίκτηςMINPTSFGM/AFG%2PM/A2P%3PM/A3P%FTM/AFT%OREBDREBREBASTSTLTOBLKBLKAFOULFD+/-PIR
0 * Marcquise Reed24:54166/1154.5%6/1155%0/00%4/4100%02252200231318
22 * Malachi Emmanuel Flynn27:11177/1353.8%4/757%3/650%0/00%01150000231717
24 * Isiaha Tyrin Mike20:0652/450%1/333%1/1100%0/00%0110210010113
34 * Tyler Cavanaugh16:12102/2100%0/00%2/2100%4/4100%1341100032-114
50 * Trevion Williams27:13168/1172.7%8/1080%0/10%0/00%681431000322429
4 Aleksa Avramovic16:0252/922.2%1/520%1/425%0/00%0004110132-42
5 İsmet Akpınar00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000000
7 Damien Roberto Inglis23:4893/650%2/2100%1/425%2/2100%14531000221613
14 Furkan Haltalı12:1594/580%4/580%0/00%1/1100%3251000112-814
17 Maxim Mutaf00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000000
38 Mateusz Ponitka20:1762/2100%0/00%2/2100%0/00%011110002037
55 Kenan Sipahi12:0152/540%2/450%0/10%1/250%000101000243
Ομάδα / Προπονητής-00/0-0/0-0/0-0/0-033000000000
ΣΥΝΟΛΟ199:599838/6855.8%28/4760%10/2148%12/1392%1125362495021918-120


FENERBAHÇE
Προπονητής: Šarūnas Jasikevičius
ΠαίκτηςMINPTSFGM/AFG%2PM/A2P%3PM/A3P%FTM/AFT%OREBDREBREBASTSTLTOBLKBLKAFOULFD+/-PIR
5 * Sertaç Şanlı15:5651/333.3%0/20%1/1100%2/2100%123010104176
8 * Talen Horton-Tucker22:03166/1346.2%4/580%2/825%2/2100%0335110033-317
11 * Trent Forrest19:19103/650%2/450%1/250%3/475%0112100004-148
12 * Braxton Key24:22126/1154.5%6/6100%0/50%0/00%0225031033-1018
31 * Shavon Shields22:37135/683.3%5/5100%0/10%3/3100%3471100003519
0 Shane Larkin00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000000
2 Wade Baldwin IV18:0242/633.3%2/450%0/20%0/00%202601001139
4 Nicolo Melli22:3462/922.2%0/40%2/540%0/00%3361000022-116
10 Melih Mahmutoğlu17:2983/650%1/1100%2/540%0/00%0000110020-95
14 Yiğit Yancı03:0800/00%0/00%0/00%0/00%1010000000-21
17 Onuralp Bitim20:5352/633.3%2/2100%0/40%1/250%0111300021-24-1
30 Chris Silva13:3742/366.7%2/367%0/00%0/00%1230000011-176
Ομάδα / Προπονητής-00/0-0/0-0/0-0/0-011100000000
ΣΥΝΟΛΟ199:598332/6946.4%24/3667%8/3324%11/1385%1119302196221819-94
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    ΜΠΑΣΚΕΤ: ΤΟΥΡΚΙΑ Τελευταία Νέα