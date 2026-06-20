Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος με την Φενέρμπαχτσε τοποθετήθηκε για το κλίμα στα γήπεδα της Τουρκίας .

Η Φενέρμπαχτσε λύγισε την αντίσταση της Μπεσίκτας στο τέταρτο παιχνίδι των τελικών, με τον Ταρίκ Μπιμπέροβιτς να πετυχαίνει το καθοριστικό τρίποντο μετά από τρομερή ασίστ του Γουέιντ Μπάλντγουιν και να χαρίζει στην ομάδα του τον τίτλο του πρωταθλητή Τουρκίας.

Μετά το φινάλε της αναμέτρησης, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους που κατέκτησε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το πρωτάθλημα, παραχώρησε δηλώσεις εστιάζοντας στο θετικό κλίμα που συνάντησε ως φιλοξενούμενος από τους οπαδούς της Μπεσίκτας.

Αναλυτικά

«Υπάρχει μια πολύ θετική κατάσταση για το τουρκικό μπάσκετ. Μπορούν να διεξάγονται όμορφοι και πολιτισμένοι αγώνες. Αυτό δεν συμβαίνει σε κάθε χώρα. Ανάμεσα σε χιλιάδες ανθρώπους, δεν μου πέταξαν ούτε ένα κέρμα, ούτε καν στον αγωνιστικό χώρο».