Γιασικεβίτσιους: «Ανάμεσα σε χιλιάδες ανθρώπους, δεν μου πέταξαν ούτε ένα κέρμα!»
Η Φενέρμπαχτσε λύγισε την αντίσταση της Μπεσίκτας στο τέταρτο παιχνίδι των τελικών, με τον Ταρίκ Μπιμπέροβιτς να πετυχαίνει το καθοριστικό τρίποντο μετά από τρομερή ασίστ του Γουέιντ Μπάλντγουιν και να χαρίζει στην ομάδα του τον τίτλο του πρωταθλητή Τουρκίας.
Μετά το φινάλε της αναμέτρησης, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους που κατέκτησε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το πρωτάθλημα, παραχώρησε δηλώσεις εστιάζοντας στο θετικό κλίμα που συνάντησε ως φιλοξενούμενος από τους οπαδούς της Μπεσίκτας.
Αναλυτικά
«Υπάρχει μια πολύ θετική κατάσταση για το τουρκικό μπάσκετ. Μπορούν να διεξάγονται όμορφοι και πολιτισμένοι αγώνες. Αυτό δεν συμβαίνει σε κάθε χώρα. Ανάμεσα σε χιλιάδες ανθρώπους, δεν μου πέταξαν ούτε ένα κέρμα, ούτε καν στον αγωνιστικό χώρο».
«Ήταν ένα πολύ όμορφο συναίσθημα. Οι φίλαθλοι απλώς ήρθαν στο γήπεδο και στήριξαν την ομάδα τους. Τρέφω επίσης μεγάλο σεβασμό για την Μπεσίκτας. Πάλεψαν πολύ καλά. Είδα τι έχουν καταφέρει τα τελευταία χρόνια και τους αξίζει μεγάλος σεβασμός.
Ο Νάντο Ντε Κολό είναι ένας από τους σπουδαίους παίκτες του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Μετά το Final Four της EuroLeague κόλλησε έναν ιό και έχασε πέντε κιλά. Δεν μπόρεσε να αποδώσει στο επίπεδο που μπορεί. Θέλαμε να τον αποχαιρετήσουμε με τον τρόπο που του αρμόζει. Δεν βρισκόταν στην καλύτερη κατάστασή του, αλλά αυτό δεν αλλάζει τίποτα».
Sarunas Jasikevicius: "Türk basketbolu için güzel bir durum var. Güzel ve medeni maçlar olabiliyor. Her ülkede bunlar olmuyor. Binlerce insanın içinde bana veya zemine bir bozuk para bile atılmadı.— Buzz Spor (@buzzspor) June 19, 2026
Güzel bir histi. Taraftarlar sadece geldi, takımlarını destekledi. Beşiktaş'a da… pic.twitter.com/l6iTPJlprm
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