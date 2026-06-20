Διαβάστε τις δηλώσεις που παραχώρησε ο Νάντο Ντε Κολό μετά το τελευταίο του παιχνίδι ως επαγγελματίας καλαθοσφαιριστής έχοντας ανακοινώσει το τέλος της καριέρας του.

Η Φενέρμπαχτσε επικράτησε της Μπεσίκτας στο Game 4 των τελικών του πρωταθλήματος Τουρκίας χάρη στο νικητήριο τρίποντο του Ταρίκ Μπιμπέροβιτς και στέφθηκε πρωταθλήτρια Τουρκίας με τον Νάντο Ντε Κολό να... χορεύει το last dance του στα παρκέ.

Ο 39χρονος Γάλλος γκαρντ έπαιξε το τελευταίο του ματς πριν κρεμάσει τα παπούτσια του και παραχώρησε τις τελευταίες του δηλώσεις ως επαγγελματίας παίκτης στο «beIN SPORTS Türkiye» λίγο πριν το φινάλε της αναμέτρησης λέγοντας:

«Η Φενέρμπαχτσε είναι πολύ ξεχωριστή για μένα. Είμαι πολύ ευτυχισμένος που ολοκλήρωσα την καριέρα μου σε αυτόν τον σύλλογο ως πρωταθλητής.

Ναι, σήμερα ήταν η τελευταία μου μέρα ως μπασκετμπολίστας. Ωστόσο, για μένα το μπάσκετ δεν τελειώνει ποτέ, θα συνεχίσετε να με βλέπετε μέσα στο μπάσκετ.

Μια ιστορία τελειώνει, μια άλλη ιστορία αρχίζει».