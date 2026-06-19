Η Φενέρμπαχτσε αντιμετωπίζει την Μπεσίκτας στον 4ο τελικό του τουρκικού πρωταθλήματος και σε περίπτωση νίκης θα αναδειχθεί πρωταθλήτρια στο τελευταίο ματς του Νάντο Ντε Κολό.

Ο 4ος τελικός του τουρκικού πρωταθλήματος μεταξύ της Μπεσίκτας με τη Φενέρμπαχτσε (19/06), έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον, καθώς μπορεί να αποτελέσει το «Last Dance» του Νάντο Ντε Κολό.

Συγκεκριμένα η ομάδα του Σάρούνας Γιασικεβίτσιους προηγείται με 2-1 στη σειρά των τελικών και με νίκη θα αναδειχθεί πρωταθλήτρια Τουρκίας, ενώ επίσης θα είναι και το τελευταίο παιχνίδι του Νάντο Ντε Κολό.

Ο Γάλλος πολύπειρος γκαρντ, είχε κάνει γνωστή την απόφασή του μέσα στη σεζόν πως θα αποσυρθεί από την ενεργό δράση στο φινάλε της χρονιάς.

Η ώρα του έφτασε και ο Ντε Κολό μετράει αντίστροφα, προκειμένου να «κρεμάσει» τα παπούτσια του, βάζοντας τέλος μια σπουδαία καριέρα 20 ετών. Σε περίπτωση ήττας της Φενέρμπαχτσε, τότε ο 38χρονος γκαρντ θα πραγματοποιήσει το τελευταίο του παιχνίδι μπροστά στους οπαδούς της ομάδας του στον πέμπτο τελικό.