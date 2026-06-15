Σάρας: Αποβλήθηκε με δύο τεχνικές στο πρώτο δεκάλεπτο στον τελικό με Μπεσίκτας
Με ένα μεγάλο μειονέκτημα συνεχίζει η Φενέρ στον δεύτερο τελικό με τη Μπεσίκτας. Ο Σάρας Γιασικεβίτσιους δέχθηκε μια από τις πιο γρήγορες αποβολές στην καριέρα του.
Ο Λιθουανός προπονητής χρεώθηκε με δύο τεχνικές ποινές κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου και αποβλήθηκε. Η Φενέρ έχασε έτσι τον προπονητή της, 1:49 πριν τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου.
Τα πράγματα είναι δύσκολα για την παρέα του Χόρτον - Τάκερ, αφού βρίσκονται πίσω στη σειρά με 1-0.
Sarunas Jasikevicius, mücadelenin ilk çeyreğinde gördüğü iki teknik faul nedeniyle maçtan diskalifiye edildi. pic.twitter.com/imDkrHqDG4— Fener (@Fener) June 15, 2026
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