Ο Σάρας Γιασικεβίτσιους έφυγε για τα αποδυτήρια στο πρώτο δεκάλεπτο κόντρα στη Μπεσίκτας

Με ένα μεγάλο μειονέκτημα συνεχίζει η Φενέρ στον δεύτερο τελικό με τη Μπεσίκτας. Ο Σάρας Γιασικεβίτσιους δέχθηκε μια από τις πιο γρήγορες αποβολές στην καριέρα του.

Ο Λιθουανός προπονητής χρεώθηκε με δύο τεχνικές ποινές κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου και αποβλήθηκε. Η Φενέρ έχασε έτσι τον προπονητή της, 1:49 πριν τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου.

Τα πράγματα είναι δύσκολα για την παρέα του Χόρτον - Τάκερ, αφού βρίσκονται πίσω στη σειρά με 1-0.