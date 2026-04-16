Γουίλμπεκιν: «Η Φενέρ μου γύρισε την πλάτη, ένιωσα ότι η υγεία μου δεν ήταν προτεραιότητά τους»

Ο Σκότι Γουίλμπεκιν σε συνέντευξή του αποκάλυψε πώς δεν ένιωσε απογοητευμένος και προδομένος από την στάση της Φενέρμπαχτσε απέναντί του.

Ο Σκότι Γουίλμπεκιν αποτελεί παρελθόν από τη Φενέρμπαχτσε, μετά από τέσσερα χρόνια παρουσίας στην τούρκικη ομάδα μετά από ανακοίνωση του συλλόγου στις 30 Μαρτίου.

Σε συνέντευξή του στο ισραηλινό μέσο «Sport5», ο Γουίλμπεκιν αναφέρθηκε σε όλο το παρασκήνιο γύρω από την αποχώρησή του από την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, αποκαλύπτωντας την απογοήτευση, αλλά και την προδοσία που ένιωσε.

«Το έμαθα από τον ατζέντη μου ότι η Φενέρ θέλει να φύγω. Μου είπε “θα ήσουν ανοιχτός σε αυτή την ιδέα;”. Ας πούμε ότι εκείνη την περίοδο η σχέση μου με το επιτελείο της ομάδας δεν ήταν πολύ καλή λόγω όλων όσων πέρασα. Έχω πολλή αγάπη για τη Φενέρμπαχτσε, είναι ένας υπέροχος σύλλογος, αλλά ένιωσα ότι η υγεία μου δεν ήταν η πρώτη τους προτεραιότητα. Ήταν σαν να μου γύρισαν την πλάτη. Αυτό δημιούργησε ένταση και απλά με ρώτησαν αν ήμουν έτοιμος να φύγω. Ήμουν αρκετά χαρούμενος, γιατί εκείνη τη στιγμή ένιωθα ότι ήταν το καλύτερο για μένα, ώστε να βγω από τον κύκλο των τραυματισμών. Ήξερα ότι αν έμενα, θα μου ασκούσαν πίεση να παίξω.

Από την άλλη, καταλαβαίνω ότι είχα συμβόλαιο, με πλήρωσαν και δεν μπόρεσα να αποδώσω. Με πλήρωσαν αρκετά και ήθελα να τους το ανταποδώσω. Καταλαβαίνω γιατί με αντιμετώπισαν έτσι. Αλλά όπως αυτοί πρέπει να κάνουν το καλύτερο για τους ίδιους, έτσι κι εγώ πρέπει να κάνω το καλύτερο για μένα».

Για την κατάσταση του τώρα: «Η φυσική μου κατάσταση είναι καλή. Είναι περίεργο που το λέω, αλλά είναι καλύτερη τώρα από όταν έπαιξα τους τελευταίους μου αγώνες με τη Φενέρμπαχτσε. Είναι τρελό που το λέω αυτό, και είναι απογοητευτικό που εξελίχθηκαν έτσι τα πράγματα, αλλά τουλάχιστον τώρα νιώθω καλά. Η αποχή από τα γήπεδα βοήθησε πραγματικά να δυναμώσει το πόδι μου, και αυτό ήταν το μόνο που χρειαζόμουν για να επιστρέψω στο 100%».

Για το αν θεωρεί πως του γύρισαν την πλάτη: «Χωρίς αμφιβολία, αυτή η χρονιά ήταν η πιο δύσκολη. Όλες οι άλλες σεζόν, ακόμη και η περασμένη, όταν ήμουν τραυματίας όλη την ώρα, ήταν υπέροχες και τις απόλαυσα. Πριν τραυματιστώ, έβλεπα τον εαυτό μου να μένει εκεί για πολύ καιρό λόγω του τουρκικού διαβατηρίου μου. Μου άρεσε εκεί, αλλά αυτή η χρονιά ήταν δύσκολη. Περίμενα να παίξω, αλλά δεν το έκανα λόγω των γεγονότων. Τότε ένιωσα ότι κάποιοι μου γύρισαν την πλάτη. Αυτό δεν είναι καθόλου ωραίο συναίσθημα».

Για το μέλλον του: «Ειλικρινά, ψάχνω μια ομάδα που θα βάζει την υγεία μου πάνω από όλα, αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Είμαι 33 ετών και θέλω να βρίσκομαι σε ένα περιβάλλον όπου θα νιώθω άνετα, όπου θα νιώθω σαν στο σπίτι μου. Όσον αφορά το μπάσκετ, θέλω απλώς μια υγιή σεζόν. Θέλω να παίξω μια ολόκληρη σεζόν. Μου λείπει το μπάσκετ, αυτή ήταν μια δύσκολη χρονιά».