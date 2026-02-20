Μπεσίκτας - Αναντολού Εφεές 91-82: Την «σόκαρε» και έφυγε για τελικό!
Μεγάλη έκπληξη στο Κύπελλο Τουρκίας, καθώς η Μπεσίκτας επικράτησε της Αναντολού Εφές με 91-82 και πήρε την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.
Το σύνολο του Λάσο, πραγματοποιώντας ένα πολύ άσχημο πρώτο ημίχρονο όπου δέχτηκε 53 πόντους και σκόραρε μόνο 39 (53-39, 20'), δεν κατάφερε να γυρίσει την κατάσταση και αποχαιρέτησε τον τελικό. Παρόλο που έκανε ένα ξέσπασμα στο τρίτο δεκάλεπτο δεν ήταν αρκετό, προκειμένου να πλησιάσει περισσότερο και υποπίπτοντας σε συνεχόμενες λάθος επιλογές στα κρίσιμες τελευταίες επιθέσεις, έχασε την ευκαιρία να βρεθεί να προκριθεί.
Κορυφαίος για την Μπεσίκτας ο Σανλί με 18 πόντους, ενώ από την Εφές ξεχώρισε ο Ντοζίερ, πετυχαίνοντας 24π.
Ο νικητής του ζευγαριού Φενέρμπαχτσε - Τουρκ Τέλεκομ θα είναι ο αντίπαλος της Μπεσίκτας στον τελικό.
Τα δεκάλεπτα: 23-20, 53-39, 71-69, 91-82
Μπεσίκτας (Αλιμπίγιεβιτς): Σανλί 18π., Μάτθεους 12π., Ντόντσον 11π., Καμγκεϊτ 10π. (7ριμπ.), Μπράουν 9π. (7ριμπ.), Άρσιαν 8π., Μόργκαν 8π., Τόμας 4π., Ούγουρλου 2π.
Αναντολού Εφές (Λάσο): Ντοζίερ 24π., Οσμάνι 14π., Λόιντ 13π. (6ριμπ.), Σουίντερ 10π., Πουαριέ 7π., Λι 4π.,Χαζέρ 3π., Γιλμάζ 3π., Τζόουνς 3π., Μπαμπ 2π. (7ριμπ.).
Ziraat Bankası Türkiye Kupası Yarı Final— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) February 20, 2026
Beşiktaş Gain 91 - 82 Anadolu Efes | Maç Sonucu#BenimYerimBurası pic.twitter.com/unb8XOV36v
