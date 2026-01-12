Ο Σερτάκ Σανλί, είναι έτοιμος να επιστρέψει στην Μπεσίκτας, ύστερα από οκτώ χρόνια, για να ενισχύσει την ομάδα στη θέση «5».

Έπειτα από οκτώ χρόνια, ο Σερτάκ Σανλί επιστρέφει στην Μπεσίκτας, για να βοηθήσει την ομάδα προς την υλοποίηση των στόχων της, την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν.

Ο 34χρονος σέντερ, ξεκίνησε τη σεζόν στην Ντουμπάι BC, έχοντας μ.ο 2.4 πόντους και 1 ριμπάουντ σε 7 συμμετοχές στην EuroLeague.

Κουβαλώντας τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης με τη Φενέρμπαχτσε (2025) και με την Αναντολού Εφές (2021), ο Σανλί καταφθάνει στην Μπεσίκτας, λίγο πριν λήξει η διορία για δηλώσεις νέων παικτών του EuroCup.

Η τούρκικη ομάδα, μετά την ενίσχυση με τον Ματ Τόμας, που αγωνιζόταν στον Παναθηναϊκό (2023), φαίνεται πως βάζει τον πήχη ακόμα ψηλότερα, προκειμένου να ολοκληρώσει τη φετινή χρονιά όσο καλύτερα γίνεται, με την ελπίδα την κατάκτηση του EuroCup.

Αξίζει να σημειωθεί, πως μοιράζεται την πρώτη θέση της βαθμολογίας στο εγχώριο πρωτάθλημα, μαζί με τη Φενέρμπαχτσε με ρεκόρ 13 νίκες και 2 ήττες.