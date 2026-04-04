Η Ζάλγκιρις επικράτησε εκτός έδρας την Πανεβέζις με 82-94 και πέτυχε την 8η σερί νίκη της σε όλες τις διοργανώσεις.

Ασταμάτητη η Ζάλγκιρις, μετά τη νίκη επί της Μπαρτσελόνα επικράτησε της Πανεβέζις με 82-94, πετυχαίνοντας την 8η σερί νίκη της σε όλες τις διοργανώσεις.

Η ομάδα του Τόμας Μασιούλις παρότι είχε τις απουσίες των Μόουζες Ράιτ και Σιλβέν Φρανσίσκο, που έμειναν εκτός για την αναμέτρηση μπόρεσαν να βρουν την 23η νίκη τους στο λιθουανικό πρωτάθλημα.

Με μια επιβλητική εμφάνιση και έχοντας φοβερά ποσοστά ευστοχίας (19/34 δίποντα 55.8%, 12/21 τρίποντα, 57.1%), «καθάρισαν» την αντίπαλό της και συνέχισαν να βρίσκονται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Για τη Ζάλγκιρις πρώτος σκόρερ ήταν ο Σιρβίντις με 21 πόντους, 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ενώ άξιος συμπαραστάτης ήταν ο Τουμπέλις, με 11 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Στον αντίποδα ξεχώρισε ο Μόρις με 21 πόντους και 6 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 18-24, 40-48, 69-75, 82-94