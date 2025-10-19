Μετά την ήττα στο Βελιγράδι από τον Ερυθρό Αστέρα για την EuroLeague, η Ρεάλ Μαδρίτης επέστρεψε στις επιτυχίες επικρατώντας της Σαν Πάμπλο Μπούργος με 90-80 στη Μαδρίτη. Ο Μάριο Χεζόνια και ο Ουσμάν Γκαρούμπα οδήγησαν την «Βασίλισσα», η οποία ισοφάρισε το ρεκόρ όλων των εποχών στην ACB με 33 νίκες.

Μετά την ήττα της στο Βελιγράδι από τον Ερυθρό Αστέρα στη «διαβολοβδομάδα» της EuroLeague, η Ρεάλ Μαδρίτης επέστρεψε στις επιτυχίες μέσω του ισπανικού πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο εκμεταλλεύτηκε την έδρα της και επικράτησε της Σαν Πάμπλο Μπούργκος με 90-80, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της ACB. Με αυτή τη νίκη, η «Βασίλισσα» ανέβηκε στο 2-1, ενώ οι φιλοξενούμενοι υποχώρησαν στο 1-2. Μάλιστα, οι Μαδριλένοι διατήρησαντο αήττητο στη Movistar Arena, όπου μετρά πλέον πέντε νίκες φέτος, φτάνοντας παράλληλα τις 33 συνολικά στην ACB — αριθμό που ισοφαρίζει το απόλυτο ρεκόρ του θεσμού.

Πρωταγωνιστής για τη Ρεάλ ήταν ο Μάριο Χεζόνια, που ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 17 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Καλή παρουσία είχαν επίσης οι Ντέιβιντ Κράμερ (11 πόντοι), Γκάμπριελ Προτσίντα (10) και Ουσμάν Γκαρούμπα (10).

Τα δεκάλεπτα: 25-20, 41-46, 68-68, 90-80