Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν συμπεριέλαβε τον Κίναν Έβανς στις δηλώσεις του περί επιστροφών, με τον κόουτς του Ολυμπιακού να έχει λόγο που δεν το έκανε.

Ο Ολυμπιακός βλέπει σιγά - σιγά φώς στο τούνελ σε ό,τι έχει να κάνει με τους τραυματίες, καθώς οι Φουρνιέ και Γουόκαπ επέστρεψαν, ενώ μπαίνουμε στην τελική ευθεία και για τους επόμενους.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ρωτήθηκε για τον Σακίλ ΜακΚίσικ και αποκάλυψε πως ο παίκτης έχει ήδη προπονηθεί στο 5-5 και πως, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, την Παρασκευή θα αγωνιστεί στο παιχνίδι κόντρα στην Μπάγερν. Γιατί όμως δεν μίλησε και για τον Κίναν Έβανς;

Αρχικά η ερώτηση του συναδέλφου είχε να κάνει με τον ΜακΚίσικ, οπότε ο Γιώργος Μπαρτζώκας απάντησε ακριβώς σε αυτό που ρωτήθηκε, καθώς δεν συνηθίζει, πέραν των αρχικών του τοποθετήσεων, να παραθέτει στοιχεία για τα οποία δεν του έχει γίνει ερώτηση.

Από εκεί και πέρα, είναι λογικό να σταθεί πρώτα στον ΜακΚίσικ, ο οποίος είναι πιο μπροστά στην αποθεραπεία και αναμένεται να επιστρέψει νωρίτερα από τον Κίναν Έβανς. Εξού και ο λόγος που ο κόουτς μίλησε μόνο για τον Σακ.

Σε ό,τι έχει να κάνει με την επιστροφή του Αμερικανού, ο Κίναν Έβανς αναμένεται σύντομα να μπει κι εκείνος στις προπονήσεις, κάτι που θα λύσει τα χέρια του Γιώργου Μπαρτζώκα και των συνεργατών του. Άλλωστε, όπως είχαμε ξεκαθαρίσει και στο Gazz Floor by Novibet, ο Ολυμπιακός δεν θέτει χρονικά περιθώρια στο πότε θα επιστρέψει ένας παίκτης.

Πάντα γνώμονας είναι η πρόοδος του καθενός, με την επιστροφή να γίνεται πράξη μόνο όταν ο παίκτης είναι στο 1000% και έτοιμος για δράση με πλήρη ένταση. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα από τις προπονήσεις, οπότε οι επόμενες ομαδικές θα κρίνουν το πότε ο Έβανς θα μπορέσει να επιστρέψει. Πάντως το σημαντικό είναι πως αυτή, πλέον, δεν είναι μακριά.