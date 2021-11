Ζάλγκιρις: Απίστευτη αποθέωση από τους φιλάθλους στην πιο δύσκολη σεζόν της ομάδας (vid)

Μπορεί η Ζάλγκιρις να μην έχει νίκη στην EuroLeague και να γνώρισε και την ήττα στο εγχώριο πρωτάθλημα, αλλά οι φίλοι της ομάδας εξέφρασαν την αμέριστη συμπαράτασή τους.

Οι Λιθουανοί είναι στην τελευταία θέση της κατάταξης στην EuroLeague με 0-7 ρεκόρ ενώ μετά το αρχικό 8/8 στην Λιθουανία γνώρισαν και την πρώτη τους ήττα εντός των συνόρων.

Η Ρίτας επικράτησε με 84-75 μέσα στο Κάουνας, αλλά το γεγονός αυτό δεν... πτόησε τους φίλους της ομάδας οι οποίοι χάρισαν μια απίστευτη αποθέωση στους παίκτες!

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο

