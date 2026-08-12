Ο Ντάριλ Μέικον επιστρέφει στην Κίνα, όπου θα αγωνιστεί με τη φανέλα των Φουτζιάν Στέρτζιονς. .

Επιστροφή σε γνώριμα λημέρια για τον Ντάριλ Μέικον. Ο 30χρονος γκαρντ, ανακοινώθηκε από τους Φουτζιάν Στέρτζιονς και έτσι τη νέα σεζόν, θα αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Κίνας.

Ο Μέικον είχε αγωνιστεί στο παρελθόν στην Κίνα, με τη φανέλα των Σένζεν Λέοπαρντς και των Σανγκάη Σαρκς. Είχε ακολουθήσει η επιστροφή του στην Ελλάδα, την περασμένη αγωνιστική περίοδο, όπου έπαιξε στο Μαρούσι, ενώ τον Φλεβάρη μετακόμισε στην Ιταλία και τη Σάσαρι.

Με την ιταλική ομάδα, ο Μέικον έπαιξε σε οχτώ ματς, έχοντας μέσο όρο 16 πόντους, 2.1 ριμπάουντ και 3.4 ασίστ ανά 24.6 λεπτά συμμετοχής.