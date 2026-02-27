Μέικον: Συμφώνησε με τη Σάσαρι
Μετά τη λύση της συνεργασίας του με το Μαρούσι, ο Ντάριλ Μέικον θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ιταλία για λογαριασμό της Σάσαρι, μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής σεζόν.
Ο Αμερικανός γκαρντ ξεκίνησε τη χρονιά στην ομάδα των Βορείων Προαστίων και σε 18 συμμετοχές στη Stoiximan GBL, μέτρησε 12.8 πόντους, 2.6 ριμπάουντ και 5.8 ασίστ μ.ο. Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου έφερε τον Τζόρνταν Γουόκερ στο Μαρούσι, προκειμένου να αντικαταστήσει τον Μέικον.
Η ανακοίνωση της Σάσαρι:
«Η Ντιναμό Σάσαρι καλωσορίζει το ταλέντο και την εμπειρία του Ντάριλ Μέικον στην γαλανόλευκη ομάδα».
La Dinamo Banco di Sardegna Sassari accoglie in biancoblu il talento e l’esperienza di Daryl Macon! 🇺🇸🏀— Dinamo Sassari (@dinamo_sassari) February 27, 2026
Point guard classe 1995, porta con sé un curriculum internazionale di livello,#dinamosassari #sardegna #lacasadeigiganti #visitsardinia pic.twitter.com/E2UpgCWxlF
