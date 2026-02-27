Μέικον: Συμφώνησε με τη Σάσαρι

Μέικον: Συμφώνησε με τη Σάσαρι

Ο Ντάριλ Μέικον συμφώνησε με τη Σάσαρι και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ιταλία μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής σεζόν.

Μετά τη λύση της συνεργασίας του με το Μαρούσι, ο Ντάριλ Μέικον θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ιταλία για λογαριασμό της Σάσαρι, μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής σεζόν.

Ο Αμερικανός γκαρντ ξεκίνησε τη χρονιά στην ομάδα των Βορείων Προαστίων και σε 18 συμμετοχές στη Stoiximan GBL, μέτρησε 12.8 πόντους, 2.6 ριμπάουντ και 5.8 ασίστ μ.ο. Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου έφερε τον Τζόρνταν Γουόκερ στο Μαρούσι, προκειμένου να αντικαταστήσει τον Μέικον.

Η ανακοίνωση της Σάσαρι:

«Η Ντιναμό Σάσαρι καλωσορίζει το ταλέντο και την εμπειρία του Ντάριλ Μέικον στην γαλανόλευκη ομάδα».

