Ο Δημήτρης Αγραβάνης μίλησε στο Gazzetta για το νέο σταθμό της καριέρας του στο πρωτάθλημα της Κίνας με τους Ningbo Rockets.

Η μεταγραφή του Δημήτρη Αγραβάνη από την Hefei στην Ningbo Rockets στο πρωτάθλημα της Κίνας (CBA) αποτελεί μια δικαίωση για τον Έλληνα πάουερ φόργουορντ. Στο νέο σταθμό της καριέρας του θα συναντήσει τον Χάρη Μαρκόπουλο στην άκρη του πάγκου, ενώ στο παρκέ θα συνεργαστεί με τους δυο πρώην ΝΒΑερ Τάκο Φολ και Κένιον Μάρτιν Τζούνιορ, αλλά και τον περσινό MVP του Eurocup Εξέβιερ Σίμπσον.

Ο Δημήτρης Αγραβάνης πριν πατήσει παρκέ με τους Ningbo Rockets (θα αγωνιστεί στις 28 του μήνα σε παιχνίδι play-in) μίλησε στο Gazzetta και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τη μεταγραφή του και το step-up που έκανε στην καριέρα του.

«Ξεκίνησα αυτό το ταξίδι στην Κίνα πριν από τρία χρόνια με έναν μεγάλο στόχο, να καταφέρω να παίξω στο CBA. Για μένα, αυτός ο στόχος επετεύχθη και νιώθω ότι τώρα αρχίζουν τα καλύτερα. Μακάρι να βρίσκομαι στο CBA και τα επόμενα χρόνια» δήλωσε αρχικά ο 31χρονος άσος.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην συγκυρία της μεταγραφής του: «Χαίρομαι που ήρθα σε μια κρίσιμη περίοδο, καθώς η ομάδα στοχεύει να φτάσει όσο πιο ψηλά γίνεται στα playoffs».

Το επίπεδο του πρωταθλήματος και η οργάνωση του είναι κάτι που έχει εκπλήξει τον Δημήτρη Αγραβάνη. «Το CBA είναι ουσιαστικά το “NBA της Κίνας”. Το επίπεδο είναι πολύ υψηλό, τόσο από πλευράς παικτών όσο και οργάνωσης μέσα και έξω από το γήπεδο. Δεν έχω δει αντίστοιχη οργάνωση πουθενά αλλού, ούτε στην Ευρώπη».

Στους Ningbo Rockets θα συναντήσει παίκτες με μεγάλη ποιότητα: «Συμπαίκτες μου είναι ο Εξέβιερ Σίμπσον, που αναδείχθηκε πέρσι MVP στο EuroCup, ο Τάκο Φολ και ο Κένιον Μάρτιν Τζούνιορ».

Ο Δημήτρης Αγραβάνης αισθάνεται δικαιωμένος από τη συμφωνία που πραγματοποίησε και αποτελεί επιβράβευση της σκληρής δουλειάς του.

«Νιώθω δικαίωση που, στα 31 μου, έφτασα να υπογράψω το μεγαλύτερο συμβόλαιο της καριέρας μου. Είμαι διψασμένος να πετύχω στο CBA και να καθιερωθώ στην Κίνα» σχολίασε.

Όσον αφορά το θέμα της προσαρμογής του στην Ασία που είναι ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον, εξήγησε: «Τη βρήκα αρκετά εύκολη την προσαρμογή. Οι άνθρωποι στην Κίνα έχουν τεχνολογία που μοιάζει να προέρχεται από το 2050, αλλά διατηρούν έναν χαρακτήρα που θυμίζει το 1950! Είναι ευγενικοί, εξυπηρετικοί και ειλικρινείς. Δεν κάνουν πράγματα με δόλο, γι’ αυτό έφτασαν να είναι υπερδύναμη».

Κατόπιν, εξήγησε, πως η μεγαλύτερη πρόκληση είναι εντός γηπέδου για εκείνον: «Η μόνη πραγματική δυσκολία είναι να έρθεις ως Ευρωπαίος και να καταφέρεις να γίνεις κορυφαίος σε αυτή τη λίγκα. Αυτό απαιτεί πολλή δουλειά».

Τέλος, για το αν η Κίνα αποτελεί προτεραιότητα για τον ίδιο, για την επόμενη ημέρα, υπογράμμισε: «Το καλοκαίρι θα είμαι ελεύθερος και θα εξετάσω τις επιλογές μου με ηρεμία, αλλά η πρόθεσή μου είναι να παραμείνω σε αυτό το επίπεδο».