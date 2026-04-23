O Δημήτρης Αγραβάνης ανακοινώθηκε από τους Ningbo Rockets της Κίνας για κάτι που σας είχε ενημερώσει το Gazzetta.

To Gazzetta σας είχε ενημερώσει πως ο Δημήτρης Αγραβάνης θα συνεχίσει την καριέρα του στην Κίνα, αφού μετά τη Hefei θα αγωνίζεται στους Ningbo Rockets.

Στη νέα του ομάδα θα παίξει 28 του μήνα play in και το καλοκαίρι θα ψάξει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Στους Ningbo Rockets προπονητής είναι ο Χάρης Μαρκόπουλος, ενώ για συμπαίκτες θα έχει δύο πρώην NBAers, τους Τάκο Φολ και Κένιον Μάρτιν τζούνιορ

Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί κατά σειρά με τις φανέλες των Αμαρουσίου, Πανιωνίου, Ολυμπιακού, Προμηθέα, Νάπολι, Περιστερίου, Παναθηναϊκού, Μπρεογάν, ΑΕΚ, Χεφέι, Νεπτούνας, Τινταστόλ. Φυσικά έχει φορέσει και τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος. Κατέκτησε δύο πρωταθλήματα με τη φανέλα του Ολυμπιακού και ένα Κύπελλο Ελλάδος.