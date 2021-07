Κίνα: Οι 15 από τις 20 ομάδες θέλουν πρωτάθλημα χωρίς ξένους παίκτες! (pic)

«Επανάσταση» αναφώνησαν οι 15 από τις 20 ομάδες του πρωταθλήματος στην Κίνα, ζητώντας η επόμενη σεζόν να μην έχει καθόλου ξένους αθλητές!

Ο μπασκετικός παράδεισος της Κίνας μπορεί να διανύει τις τελευταίες ημέρες του! Οι περισσότεροι Αμερικανοί παίκτες, ακούγοντας τις υπέρογκες προσφορές των ομάδων, διάλεγαν την Κίνα, ακόμη και έναντι της επιλογής της EuroLeague!

Αυτό μπορεί να πάψει, σύντομα. Οι 15 από τις 20 ομάδες του πρωταθλήματος, εξέδωσαν κοινή απόφαση, με την οποία ζητούν να μην υπάρχουν ξένοι αθλητές στα ρόστερ των ομάδων την επόμενη σεζόν! Επισημοποιώντας αυτό που υπήρχε ως... φωτιά εδώ και μερικές εβδομάδες.

Οι πέντε που επιμένουν στη χρήση.... λεγεωνάριων είναι οι Μπεϊτζίν Ντακς (οι οποίοι έχουν αποκτήσει τον Τζέρεμι Λιν), Κινγκντάο, Γκουανγκζού, Φουτζιάν και Νίγκμπο.

Στο πρωτάθλημα της Κίνας κάθε ομάδα έχει δύο ξένους παίκτες στο ρόστερ της, εκτός από τις δύο ομάδες που έχουν τερματίσει στις τελευταίες θέσεις και μπορούν να έχουν και άλλο έναν Ασιάτη αθλητή (εκτός Κίνας).

Καμία απόφαση δεν έχει παρθεί ακόμα.

Three-fourths of the teams in the Chinese Basketball Association are pushing to stage next season without allowing players from other countries to participate.



The Beijing Ducks, who recently signed Jeremy Lin, are one of five teams pushing back to try to keep the league open. https://t.co/k6Uky5OMIi