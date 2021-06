«Χωρίς ξένους το πρωτάθλημα Κίνας τη νέα σεζόν» (pic)

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έρχονται από την Κίνα, το νέο πρωτάθλημα αναμένεται να ξεκινήσει χωρίς την παρουσία ξένων παικτών.

Η δημοσιογράφος Τζι Λέι ανέφερε ότι είναι πολύ πιθανόν η νέα σεζόν στο πρωτάθλημα Κίνας να διεξαχθεί χωρίς την παρουσία ξένων παικτών.

Το ίδιο επιβεβαίωσε ο Ιταλός Εμιλιάνο Καρσία, ενώ αμέσως άρχισαν και οι αναρτήσεις από τους παίκτες που αγωνίστηκαν στο CBA οπως είναι ο Ντάριους Άνταμς.

SOURCE: If the proposal will be approved, the CBA season will start without foreigners https://t.co/tYtAWIx1TN

If I come back to Europe which jersey could you see me in ?