Η Βαρέζε επικράτησε της Τριέστε δύσκολα με 85-84 λίγες μέρες πριν την μάχη με το Περιστέρι.

Στις 13 Οκτώβρη η Βαρέζε θα υποδεχθεί το Περιστέρι του Βασίλη Ξανθόπουλου για το BCL. Το σύνολο του Καστρίτη θα φιλοξενήσει την ελληνική ομάδα με ανεβασμένη ψυχολογία, αφού επικράτησε της Τριέστε.

Πάντως η Βαρέζε δυσκολεύτηκε αρκετά, αλλά άντεξε και έτσι πήρε το ροζ φύλλο αγώνα με 85-84, πηγαίνοντας στο 1-1 στη βαθμολογία του ιταλικού πρωταθλήματος και ρίχνοντας την αντίπαλο της στο 0-2. Ο Τζόουνς ισοφάρισε σε 84-84 για να έρθει ο Ντελα Βάλε με 1/3 βολες έκανε το 85-84 στα 4 δευτερόλεπτα, με την ομάδα του να κρατά τη νίκη.

Για τους νικητές ο Χέιλ (πρώην παίκτης της ΑΕΚ) είχε 16 πόντους και 15 μέτρησε ο Ντιούκ. Για τους ηττημένους το πάλεψε ο Ρος με 25 πόντους και 8 ασίστ αλλά δεν έσωσε την ομάδα του από την ήττα.