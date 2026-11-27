Ο Τζέικομπ Νίστρουπ αναφέρθηκε με τα καλύτερα λόγια στην παρουσία του κόσμου και μιλώντας για τις αλλαγές που έκανε επισήμανε πως «αν παίζουν συνέχεια οι ίδιοι θα πεθάνουμε από παιχνίδι σε παιχνίδι». ΔΑΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΝΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.

Ο Παναθηναϊκός παρότι προηγήθηκε με 2-0, δεν τα κατάφερε στη Δανία κόντρα στην Νόρντζελαντ και έχασε με 3-2 για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Στην συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, ο Τζέικομπ Νίστρουπ στάθηκε στην παρουσία του κόσμου του «τριφυλλιού», ευχαριστώντας τους 2.000 και πλέον φιλάθλους, ενώ αναφέρθηκε και στις αλλαγές.

Αναλυτικά τόνισε:

Για τον κόσμο: «Θέλω να πω κάτι εκ μέρους όλης της ομάδας. Ήταν εντυπωσιακό αυτό που είδαμε απόψε στο πέταλο με πάνω από 2.000 Έλληνες. Ήρθαν τόσο μακριά, έκαναν τόσα χιλιόμετρα και είμαστε πραγματικά απογοητευμένοι που δεν καταφέραμε να τους προσφέρουμε έναν ή τρεις βαθμούς. Τώρα κοιτάμε μπροστά για να πάρουμε το παιχνίδι με τον Ατρόμητο».

Για την αντικατάσταση του Κάνγκουα: «Τον αγαπώ όσο εσείς και ο κόσμος. Είναι εξαιρετικός παίκτης. Βγάλαμε έναν τοπ παίκτη και βάλαμε έναν άλλο. Τον Λούζα. Όλοι είναι εξαιρετικοί. Ο Καμαρά, ο Κάνγκουα, ο Λούζα. Έτσι το βλέπω. Δείτε όταν γυρίσετε σπίτι πόσα ματς έχουμε πάρει με Λούζα και Καμαρά. Ο Γιάγκουσιτς και ο Πελίστρι προοδεύουν. Αν παίζουν συνέχεια οι ίδιοι, σιγά σιγά θα πεθάνουμε από παιχνίδι σε παιχνίδι».

Για τον Κρίστιανσεν: «Ήταν άτυχος στη φάση του γκολ. Χτύπησε η μπάλα στο πόδι του. Έχει τον χαρακτήρα να το ξεπεράσει. Χαίρομαι που είναι εδώ, έδειξε φιτ, είναι γρήγορος, αναλαμβάνει ευθύνες. Ο Κρίστιανσεν που ξέρω».

Για το μάθημα που πήρε απόψε ο Παναθηναϊκός: «Είναι μικρές στιγμές που πρέπει να προσέξεις. Στο πρώτο γκολ χάσαμε την μπάλα σε σημείο που δεν έπρεπε, αλλά έτσι είναι, κάνεις λάθη, όταν θες να προοδεύσεις. Δεν γίνεται χωρίς λάθη. Στο τρίτο γκολ ήταν καταστροφή για εμάς, γιατί μετά το πλάγιο είχαμε τέσσερις παίκτες δίπλα στον αντίπαλο. Δεν πρέπει να ξανασυμβεί. Έπρεπε να έχουμε χαμηλώσει μετά το δεύτερο γκολ».

Για την πρόκριση: «Μπορούμε να νικήσουμε τον καθένα στο Conference League. Μία πολύ καλή ομάδα γερμανική ομάδα, μία τοπ ομάδα της Premier μπροστά σε 50.000 κόσμο στο γήπεδό μας».