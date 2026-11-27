Ο Παναθηναϊκός παρότι βρέθηκε μπροστά με 2-0 δεν κατάφερε να φύγει από την Δανία με θετικό αποτέλεσμα, χάνοντας με 3-2 από την Νόρντζελαντ. Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες στιγμές του ματς.

Σε ένα παιχνίδι που ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο με τον Παναθηναϊκό να προηγείται στο 55' με 2-0 και να τελειώνει για τους «πράσινους» με τον χειρότερο, η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ ηττήθηκε από την Νόρντζελαντ με 3-2. Αυτή ήταν και η πρώτη ήττα του «τριφυλλιού» στην League Phase του Conference League μετά το αρχικό τρία στα τρία.

Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τα πέντε γκολ και τις καλύτερες στιγμές του αγώνα, με τον Χάνσεν να είναι ο καλύτερος παίκτης των Δανών σταματώντας πολλές φορές του παίκτες του Παναθηναϊκού.