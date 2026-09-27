Αρμάνι Μιλάνο - Τριέστε 83-79: Ανατροπή στο φινάλε και ποδαρικό με το δεξί

Αρμάνι Μιλάνο - Τριέστε 83-79: Ανατροπή στο φινάλε και ποδαρικό με το δεξί

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Αρμάνι Μιλάνο - Τριέστε 83-79: Ανατροπή στο φινάλε και ποδαρικό με το δεξί

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Η Αρμάνι Μιλάνο βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο απέναντι στην Τριέστε, όμως με ένα εντυπωσιακό τέταρτο δεκάλεπτο έφερε τούμπα την αναμέτρηση και πήρε τη νίκη με 83-79 στην πρεμιέρα.

Με ανατροπή στο τελευταίο δεκάλεπτο η Αρμάνι Μιλάνο έκανε... ποδαρικό με νίκη στο ιταλικό πρωτάθλημα. Η ομάδα του Πέπε Ποέτα βρέθηκε να κυνηγά την Τριέστε στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης, όμως ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της στην τέταρτη περίοδο και έφτασε στη νίκη με 83-79.

Η Τριέστε είχε το προβάδισμα μέχρι και το ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου, καθώς έκλεισε την τρίτη περίοδο στο 64-57. Η Αρμάνι, ωστόσο, βρήκε τις λύσεις που έψαχνε στο φινάλε και με επιμέρους σκορ 26-15 ανέτρεψε την κατάσταση, αποφεύγοντας την απώλεια στην πρεμιέρα της.

Πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο Τζέισον Μπαρνέλ, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 20 πόντους και 10 ριμπάουντ, καταγράφοντας double-double. Σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Μόουζες Ράιτ, με τον πρώην σέντερ του Ολυμπιακού να προσθέτει 16 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ είχε ακόμη 2 ασίστ.

Η Αρμάνι Μιλάνο στρέφει πλέον την προσοχή της στην απαιτητική «διαβολοβδομάδα» της EuroLeague, όπου θα αντιμετωπίσει τη Βίρτους στην έδρα της στις 29 Σεπτεμβρίου και δύο ημέρες αργότερα θα ταξιδέψει για να παίξει με την Μπασκόνια, στις 2 Οκτωβρίου. Ο Άλεκ Πίτερς δεν αγωνίστηκε για την Αρμάνι Μιλάνο.

 

Τα δεκάλεπτα: 17-19, 38-41, 57-64, 83-79.

Armani Olimpia Milano
Προπονητής: Giuseppe Poeta
ΠαίκτηςPTSMINF CF S2PM/A2P%3PM/A3P%FTM/AFT%OREBDREBREBBLKBLKATOSTLASTPIROER+/-
0 - Jason Burnell2026254/757.1%3/650%3/475%461010103291.39
2 - R.J. Cole1124511/425%3/475%0/00%0000000141.44
5 - Moses Wright1622366/1346.2%0/00%4/4100%52702302160.913
6 - Ousmane Diop513412/633.3%0/00%1/250%4150110330.6-4
7 - Stefano Tonut016100/10%0/10%0/00%02257001036
10 - Leandro Bolmaro1125124/580%0/20%3/475%05500302120.94
13 - Darius Thompson918321/333.3%1/250%4/4100%30300021111.31
17 - Giampaolo Ricci214211/1100%0/20%0/00%1561001070.7-4
21 - Diego Flaccadori211011/425%0/00%0/20%000001000-30.4
22 - Devon Hall726221/333.3%1/425%2/2100%0331021270.712
23 - Marko Guduric000:00000/00%0/00%0/00%00000000000
45 - Nicola Akele005:00000/00%0/00%0/00%0000000000-5
Ομάδα (Team)0-000/0-0/0-0/0-033000003--
ΣΥΝΟΛΟ83200:00232121/4744.7%8/2138.1%17/2277.3%1930493411417950.90

Pallacanestro Trieste
Προπονητής: Francesco Taccetti
ΠαίκτηςPTSMINF CF S2PM/A2P%3PM/A3P%FTM/AFT%OREBDREBREBBLKBLKATOSTLASTPIROER+/-
4 - Colbey Ross1727581/425%4/580%3/475%01100127241.414
5 - Mattia Cossutta000:00000/00%0/00%0/00%00000000000
7 - Abramo Canka204:00011/1100%0/00%0/10%0110010020.8-1
8 - Lodovico Deangeli834411/250%2/540%0/00%1121020240.9-13
9 - Langston Galloway1430023/1127.3%2/825%2/2100%3361223190.6-6
10 - Michele Ruzzier821230/00%1/425%5/683.3%1120000291.1-9
11 - Emanuele Martucci000:00000/00%0/00%0/00%00000000000
13 - Francesco Candussi1331343/475%1/425%4/4100%24600110161.2-5
15 - Davide Paiano002:00000/00%0/00%0/00%0000000000-7
16 - Lorenzo Bregant000:00000/00%0/00%0/00%00000000000
25 - Lajae Jones1019502/450%2/540%0/00%1232020030.913
30 - Sean Mcdermott732242/450%1/520%0/10%1670101090.7-6
Ομάδα (Team)0-000/0-0/0-0/0-314000004--
ΣΥΝΟΛΟ79200:00212313/3043.3%13/3636.1%14/1877.8%122032439712801.00

     

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