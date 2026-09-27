Η Αρμάνι Μιλάνο βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο απέναντι στην Τριέστε, όμως με ένα εντυπωσιακό τέταρτο δεκάλεπτο έφερε τούμπα την αναμέτρηση και πήρε τη νίκη με 83-79 στην πρεμιέρα.

Με ανατροπή στο τελευταίο δεκάλεπτο η Αρμάνι Μιλάνο έκανε... ποδαρικό με νίκη στο ιταλικό πρωτάθλημα. Η ομάδα του Πέπε Ποέτα βρέθηκε να κυνηγά την Τριέστε στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης, όμως ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της στην τέταρτη περίοδο και έφτασε στη νίκη με 83-79.

Η Τριέστε είχε το προβάδισμα μέχρι και το ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου, καθώς έκλεισε την τρίτη περίοδο στο 64-57. Η Αρμάνι, ωστόσο, βρήκε τις λύσεις που έψαχνε στο φινάλε και με επιμέρους σκορ 26-15 ανέτρεψε την κατάσταση, αποφεύγοντας την απώλεια στην πρεμιέρα της.

Πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο Τζέισον Μπαρνέλ, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 20 πόντους και 10 ριμπάουντ, καταγράφοντας double-double. Σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Μόουζες Ράιτ, με τον πρώην σέντερ του Ολυμπιακού να προσθέτει 16 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ είχε ακόμη 2 ασίστ.

Η Αρμάνι Μιλάνο στρέφει πλέον την προσοχή της στην απαιτητική «διαβολοβδομάδα» της EuroLeague, όπου θα αντιμετωπίσει τη Βίρτους στην έδρα της στις 29 Σεπτεμβρίου και δύο ημέρες αργότερα θα ταξιδέψει για να παίξει με την Μπασκόνια, στις 2 Οκτωβρίου. Ο Άλεκ Πίτερς δεν αγωνίστηκε για την Αρμάνι Μιλάνο.

Τα δεκάλεπτα: 17-19, 38-41, 57-64, 83-79.

Armani Olimpia Milano Προπονητής: Giuseppe Poeta Παίκτης PTS MIN F C F S 2PM/A 2P% 3PM/A 3P% FTM/A FT% OREB DREB REB BLK BLKA TO STL AST PIR OER +/- 0 - Jason Burnell 20 26 2 5 4/7 57.1% 3/6 50% 3/4 75% 4 6 10 1 0 1 0 3 29 1.3 9 2 - R.J. Cole 11 24 5 1 1/4 25% 3/4 75% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1.4 4 5 - Moses Wright 16 22 3 6 6/13 46.2% 0/0 0% 4/4 100% 5 2 7 0 2 3 0 2 16 0.9 13 6 - Ousmane Diop 5 13 4 1 2/6 33.3% 0/0 0% 1/2 50% 4 1 5 0 1 1 0 3 3 0.6 -4 7 - Stefano Tonut 0 16 1 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 2 2 5 7 0 0 1 0 3 6 10 - Leandro Bolmaro 11 25 1 2 4/5 80% 0/2 0% 3/4 75% 0 5 5 0 0 3 0 2 12 0.9 4 13 - Darius Thompson 9 18 3 2 1/3 33.3% 1/2 50% 4/4 100% 3 0 3 0 0 0 2 1 11 1.3 1 17 - Giampaolo Ricci 2 14 2 1 1/1 100% 0/2 0% 0/0 0% 1 5 6 1 0 0 1 0 7 0.7 -4 21 - Diego Flaccadori 2 11 0 1 1/4 25% 0/0 0% 0/2 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -3 0.4 22 - Devon Hall 7 26 2 2 1/3 33.3% 1/4 25% 2/2 100% 0 3 3 1 0 2 1 2 7 0.7 12 23 - Marko Guduric 0 00:00 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 - Nicola Akele 0 05:00 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 Ομάδα (Team) 0 - 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 3 3 0 0 0 0 0 3 - - ΣΥΝΟΛΟ 83 200:00 23 21 21/47 44.7% 8/21 38.1% 17/22 77.3% 19 30 49 3 4 11 4 17 95 0.9 0