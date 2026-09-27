Αρμάνι Μιλάνο - Τριέστε 83-79: Ανατροπή στο φινάλε και ποδαρικό με το δεξί
Με ανατροπή στο τελευταίο δεκάλεπτο η Αρμάνι Μιλάνο έκανε... ποδαρικό με νίκη στο ιταλικό πρωτάθλημα. Η ομάδα του Πέπε Ποέτα βρέθηκε να κυνηγά την Τριέστε στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης, όμως ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της στην τέταρτη περίοδο και έφτασε στη νίκη με 83-79.
Η Τριέστε είχε το προβάδισμα μέχρι και το ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου, καθώς έκλεισε την τρίτη περίοδο στο 64-57. Η Αρμάνι, ωστόσο, βρήκε τις λύσεις που έψαχνε στο φινάλε και με επιμέρους σκορ 26-15 ανέτρεψε την κατάσταση, αποφεύγοντας την απώλεια στην πρεμιέρα της.
Πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο Τζέισον Μπαρνέλ, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 20 πόντους και 10 ριμπάουντ, καταγράφοντας double-double. Σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Μόουζες Ράιτ, με τον πρώην σέντερ του Ολυμπιακού να προσθέτει 16 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ είχε ακόμη 2 ασίστ.
Η Αρμάνι Μιλάνο στρέφει πλέον την προσοχή της στην απαιτητική «διαβολοβδομάδα» της EuroLeague, όπου θα αντιμετωπίσει τη Βίρτους στην έδρα της στις 29 Σεπτεμβρίου και δύο ημέρες αργότερα θα ταξιδέψει για να παίξει με την Μπασκόνια, στις 2 Οκτωβρίου. Ο Άλεκ Πίτερς δεν αγωνίστηκε για την Αρμάνι Μιλάνο.
Τα δεκάλεπτα: 17-19, 38-41, 57-64, 83-79.
|Προπονητής: Giuseppe Poeta
|Παίκτης
|PTS
|MIN
|F C
|F S
|2PM/A
|2P%
|3PM/A
|3P%
|FTM/A
|FT%
|OREB
|DREB
|REB
|BLK
|BLKA
|TO
|STL
|AST
|PIR
|OER
|+/-
|0 - Jason Burnell
|20
|26
|2
|5
|4/7
|57.1%
|3/6
|50%
|3/4
|75%
|4
|6
|10
|1
|0
|1
|0
|3
|29
|1.3
|9
|2 - R.J. Cole
|11
|24
|5
|1
|1/4
|25%
|3/4
|75%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|4
|1.4
|4
|5 - Moses Wright
|16
|22
|3
|6
|6/13
|46.2%
|0/0
|0%
|4/4
|100%
|5
|2
|7
|0
|2
|3
|0
|2
|16
|0.9
|13
|6 - Ousmane Diop
|5
|13
|4
|1
|2/6
|33.3%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|4
|1
|5
|0
|1
|1
|0
|3
|3
|0.6
|-4
|7 - Stefano Tonut
|0
|16
|1
|0
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|5
|7
|0
|0
|1
|0
|3
|6
|10 - Leandro Bolmaro
|11
|25
|1
|2
|4/5
|80%
|0/2
|0%
|3/4
|75%
|0
|5
|5
|0
|0
|3
|0
|2
|12
|0.9
|4
|13 - Darius Thompson
|9
|18
|3
|2
|1/3
|33.3%
|1/2
|50%
|4/4
|100%
|3
|0
|3
|0
|0
|0
|2
|1
|11
|1.3
|1
|17 - Giampaolo Ricci
|2
|14
|2
|1
|1/1
|100%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|1
|5
|6
|1
|0
|0
|1
|0
|7
|0.7
|-4
|21 - Diego Flaccadori
|2
|11
|0
|1
|1/4
|25%
|0/0
|0%
|0/2
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|-3
|0.4
|22 - Devon Hall
|7
|26
|2
|2
|1/3
|33.3%
|1/4
|25%
|2/2
|100%
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|1
|2
|7
|0.7
|12
|23 - Marko Guduric
|0
|00:00
|0
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|45 - Nicola Akele
|0
|05:00
|0
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-5
|Ομάδα (Team)
|0
|-
|0
|0
|0/0
|-
|0/0
|-
|0/0
|-
|0
|3
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|-
|-
|ΣΥΝΟΛΟ
|83
|200:00
|23
|21
|21/47
|44.7%
|8/21
|38.1%
|17/22
|77.3%
|19
|30
|49
|3
|4
|11
|4
|17
|95
|0.9
|0
|Προπονητής: Francesco Taccetti
|Παίκτης
|PTS
|MIN
|F C
|F S
|2PM/A
|2P%
|3PM/A
|3P%
|FTM/A
|FT%
|OREB
|DREB
|REB
|BLK
|BLKA
|TO
|STL
|AST
|PIR
|OER
|+/-
|4 - Colbey Ross
|17
|27
|5
|8
|1/4
|25%
|4/5
|80%
|3/4
|75%
|0
|1
|1
|0
|0
|1
|2
|7
|24
|1.4
|14
|5 - Mattia Cossutta
|0
|00:00
|0
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7 - Abramo Canka
|2
|04:00
|0
|1
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|2
|0.8
|-1
|8 - Lodovico Deangeli
|8
|34
|4
|1
|1/2
|50%
|2/5
|40%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|1
|0
|2
|0
|2
|4
|0.9
|-13
|9 - Langston Galloway
|14
|30
|0
|2
|3/11
|27.3%
|2/8
|25%
|2/2
|100%
|3
|3
|6
|1
|2
|2
|3
|1
|9
|0.6
|-6
|10 - Michele Ruzzier
|8
|21
|2
|3
|0/0
|0%
|1/4
|25%
|5/6
|83.3%
|1
|1
|2
|0
|0
|0
|0
|2
|9
|1.1
|-9
|11 - Emanuele Martucci
|0
|00:00
|0
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|13 - Francesco Candussi
|13
|31
|3
|4
|3/4
|75%
|1/4
|25%
|4/4
|100%
|2
|4
|6
|0
|0
|1
|1
|0
|16
|1.2
|-5
|15 - Davide Paiano
|0
|02:00
|0
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-7
|16 - Lorenzo Bregant
|0
|00:00
|0
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|25 - Lajae Jones
|10
|19
|5
|0
|2/4
|50%
|2/5
|40%
|0/0
|0%
|1
|2
|3
|2
|0
|2
|0
|0
|3
|0.9
|13
|30 - Sean Mcdermott
|7
|32
|2
|4
|2/4
|50%
|1/5
|20%
|0/1
|0%
|1
|6
|7
|0
|1
|0
|1
|0
|9
|0.7
|-6
|Ομάδα (Team)
|0
|-
|0
|0
|0/0
|-
|0/0
|-
|0/0
|-
|3
|1
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|-
|-
|ΣΥΝΟΛΟ
|79
|200:00
|21
|23
|13/30
|43.3%
|13/36
|36.1%
|14/18
|77.8%
|12
|20
|32
|4
|3
|9
|7
|12
|80
|1.0
|0
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