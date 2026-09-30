Ο Ντέβον Χολ έγραψε με buzzer beater δίποντο το φινάλε του ιταλικού ντέρμπι στο Μιλάνο, χάρη σε μια άψογα εκτελεσμένη επίθεση που σχεδιάστηκε από τον κόουτς της Αρμάνι, Πέπε Ποέτα.

Η Αρμάνι Μιλάνο πήρε την εντός έδρας νίκη στο ιταλικό ντέρμπι με την Μπολόνια, με buzzer beater σουτ του Ντέβον Χολ, χάρη σε μια άψογα εκτελεσμένη επίθεση που σχεδιάστηκε από τον Πέπε Ποέτα στο τελευταίο τάιμ άουτ.



Με 4.2 δευτερόλεπτα να απομένουν στο ρολόι, και αφού ο Ντιαρά ισοφάρισε για τη Μπολάνια σε 85-85, ο Πέπε Ποέτα κάλεσε ταιμ άουτ για να σχεδιάσει την τελευταία επίθεση της ομάδας του. Σε αυτό, μέσω της τηλεοπτικής μετάδοσης, ακούσαμε τον 41χρονο τεχνικό να σχεδιάζει μια επίθεση με τον Μπολμάρο να επαναφέρει για τον Χολ. Για την ακρίβεια ζήτησε ο Αμερικανός γκάρντ να υποδεχτεί την μπάλα έξω από τα 6.75μ. και να επιτεθεί για δίποντο κοντά στο καλάθι, τονίζοντας χαρακτηριστικά στον Γκούντουριτς να απομακρυνθεί τραβώντας παίκτη πάνω του και σπάζοντας τη δυνατότητα που θα δινόταν για να κάνει deny η άμυνα της Μπολόνια αν ερχόταν κοντά για να δεχθεί πάσα.



Το πλάνο εκτελέστηκε άψογα και ο Χολ με step back δίποντο ευστόχησε μπροστά στον Ντιαρά, δίνοντας τη νίκη στην ομάδα του Μιλάνο, απέναντι στην Μπολόνια του Άλεξ Μουμπρού, που δεν πήγε στην επιλογή του φάουλ στην τελευταία φάση, έχοντας ως στόχο να στείλει το ματς στην παράταση.

Δείτε εδώ την τελευταία φάση του αγώνα: