Μεγάλη ένταση προκλήθηκε μετά το τέλος της αναμέτρησης της Αρμάνι με τη Βίρτους, με τους παίκτες των δύο ομάδων να πιάνονται στα χέρια.

Αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης της Αρμάνι Μιλάνο με τη Βίρτους Μπολόνια, προκλήθηκε μεγάλη ένταση μεταξύ των παικτών.

Συγκεκριμένα οι Χάκετ και Μάθιους ξεκίνησαν τον καυγά, με τους ψυχραιμότερους να προσπαθούν να τους ηρεμήσουν, προτού πάρει μεγαλύτερη έκταση. Μάλιστα ένας από τους παίκτες που επιχείρησαν να... σβήσουν τη «φωτιά» ήταν ο Άλεκ Πίτερς που απομάκρυνε τους συμπαίκτες του.

Δείτε το βίντεο με τη σύρραξη: