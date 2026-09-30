Αρμάνι Μιλάνο - Βίρτους Μπολόνια 87-85: Ένταση μετά το τέλος του αγώνα, μεταξύ των Χάκετ και Μάθιους, «πυροσβέστης» ο Πίτερς

Παναγιώτης Αρταβάνης
Αρμάνι Μιλάνο - Βίρτους Μπολόνια 87-85: Ένταση μετά το τέλος του αγώνα, μεταξύ των Χάκετ και Μάθιους, «πυροσβέστης» ο Πίτερς
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Μεγάλη ένταση προκλήθηκε μετά το τέλος της αναμέτρησης της Αρμάνι με τη Βίρτους, με τους παίκτες των δύο ομάδων να πιάνονται στα χέρια.

Αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης της Αρμάνι Μιλάνο με τη Βίρτους Μπολόνια, προκλήθηκε μεγάλη ένταση μεταξύ των παικτών.

Συγκεκριμένα οι Χάκετ και Μάθιους ξεκίνησαν τον καυγά, με τους ψυχραιμότερους να προσπαθούν να τους ηρεμήσουν, προτού πάρει μεγαλύτερη έκταση. Μάλιστα ένας από τους παίκτες που επιχείρησαν να... σβήσουν τη «φωτιά» ήταν ο Άλεκ Πίτερς που απομάκρυνε τους συμπαίκτες του.

Δείτε το βίντεο με τη σύρραξη:

@Photo credits: x_@AlessandroMagg4
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     