Αρμάνι Μιλάνο - Βίρτους Μπολόνια 87-85: Ένταση μετά το τέλος του αγώνα, μεταξύ των Χάκετ και Μάθιους, «πυροσβέστης» ο Πίτερς
Αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης της Αρμάνι Μιλάνο με τη Βίρτους Μπολόνια, προκλήθηκε μεγάλη ένταση μεταξύ των παικτών.
Συγκεκριμένα οι Χάκετ και Μάθιους ξεκίνησαν τον καυγά, με τους ψυχραιμότερους να προσπαθούν να τους ηρεμήσουν, προτού πάρει μεγαλύτερη έκταση. Μάλιστα ένας από τους παίκτες που επιχείρησαν να... σβήσουν τη «φωτιά» ήταν ο Άλεκ Πίτερς που απομάκρυνε τους συμπαίκτες του.
Δείτε το βίντεο με τη σύρραξη:
Devon Hall la decide sulla sirena, tensioni in campo anche nelle fasi successive. Un Euroderby pazzesco, sia grazie ad Olimpia Milano, che alla Virtus Bologna pic.twitter.com/FP1ItP8pag— Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) September 29, 2026
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