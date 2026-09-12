Ποέτα μετά την ήττα της Αρμάνι από τον ΠΑΟΚ: «Είναι πολύ πιο μπροστά από εμάς και το απέδειξε...»

Ο Πέπε Ποέτα πραγματοποίησε δηλώσεις αμέσως μετά την ήττα της Αρμάνι Μιλάνο από τον ΠΑΟΚ, τονίζοντας τους λόγους για τους οποίους η ομάδα δεν παρουσιάστηκε έτοιμη.

Μεγάλη φιλική νίκη πέτυχε ο ΠΑΟΚ, επικρατώντας της Αρμάνι Μιλάνο με 89-77, με τον Πέπε Ποέτα να πραγματοποιεί δηλώσει, αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

Συγκεκριμένα ο τεχνικός των Ιταλών, τόνισε για ποιον λόγο η ομάδα του δεν παρουσιάστηκε έτοιμη κόντρα στους Θεσσαλονικείς.

Αναλυτικά όσα είπε ο Πέπε Ποέτα:

«Αντικειμενικά, δεν παίξαμε καλό παιχνίδι. Έχουμε λόγους που δεν είμαστε σε καλή κατάσταση, επειδή έχουμε προπονηθεί όλοι μαζί μόλις δύο φορές. Είχαμε παίκτες εκτός και άλλους που έλειπαν λόγω υποχρεώσεων στην Ευρωλίγκα, οπότε χθες πιέσαμε αναγκαστικά και σήμερα πολλοί είχαν περιορισμό στα λεπτά συμμετοχής.

Αλλά αυτό δεν είναι το πρόβλημα. Πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη αίσθηση του επείγοντος, ώστε να βρεθούμε όλοι στην ίδια σελίδα. Περισσότερο από το να μιλάμε για προβλήματα στην άμυνα ή στην επίθεση, αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε: να βρεθούμε στην ίδια σελίδα. Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ πιο μπροστά από εμάς και το απέδειξε. Τώρα έχουμε μπροστά μας μία εβδομάδα προετοιμασίας, ώστε να παρουσιαστούμε καλύτεροι στο Σούπερ Καπ».

