Το Ιταλικό πρωτάθλημα (Serie A Unipol) ολοκληρώθηκε με 1.8 εκατομμύρια θεατές, κυριάρχησε η Ολίμπια Μιλάνο, αλλά η Βενέτσια έκανε τα περισσότερα sold out.

Στους 30 αγώνες που διεξήχθησαν την αγωνιστική περίοδο 2025-2026 στο ιταλικό πρωτάθλημα (Serie A Unipol), τα playoffs συγκέντρωσαν συνολικά 148.740 θεατές, με μέσο όρο 4.958 ανά αγώνα. Σε σύγκριση με το κοινό της κανονικής περιόδου, τα playoffs προσέλκυσαν αύξηση 21% στους θεατές, με την προσέλευση να αυξάνεται στο Μιλάνο, το Τρέντο, τη Βενετία και τη Ρέτζιο Εμίλια. Τα μέσα έσοδα από τα box office αυξήθηκαν επίσης κατά 59%.

Οι προημιτελικοί, με τρεις από τις τέσσερις σειρές αγώνων να ολοκληρώνονται στον 5ο αγώνα, είχαν μέσο όρο προσέλευσης 4.210 θεατών. Οι ημιτελικοί, στους οποίους συμμετείχαν οι Αρμάνι Μιλάνο, Μπρέσια, Βενέτσια και Βίρτους Μπολόνια, έφτασαν τους 5.454. Ο τελικός ανάμεσα στην Αρμάνι Μιλάνο και τη Βενέτσια είχε μέσο όρο προσέλευσης 7327 θεατών και στους τέσσερις αγώνες.

Ο αγώνας που κατέρριψε το ρεκόρ ήταν ο δεύτερος τελικός στο Unipol Forum του Μιλάνου, με 12.377 θεατές να παρακολουθούν τον αγώνα της Αρμάνι Μιλάνο εναντίον της Βενέτσια. Η ομάδα της Βενετίας απάντησε με δυο sold out αγώνες στο γήπεδο της (Taliercio).

Το μέσο ποσοστό πληρότητας διαμορφώθηκε στο 75%, με την Τρεντίνο να βρίσκεται στην πρώτη τριάδα, με 100% πληρότητα, έχοντας εξαντλήσει δυο φορές τα εισιτήρια στους προημιτελικούς αγώνες της εναντίον της Βίρτους Μπολόνια. Ακολούθησε η Βενέτσια, με ποσοστό πληρότητας 99.1%, ιδιαίτερα αξιοσημείωτο για τους επτά αγώνες που φιλοξενήθηκαν στο γήπεδο της (Taliercio). Η Ρέτζιο Εμίλια του Δημήτρη Πρίφτη ήρθε τρίτη, με 83% πληρότητα, φιλοξενώντας την Αρμάνι Μιλάνο.

Συνολικά, το 33% των αγώνων των playoffs είχε ποσοστό πληρότητας πάνω από το 90%, ένα ποσοστό που αυξάνεται στο 50%, αν λάβουμε υπόψη τρεις στις τέσσερις θέσεις που είναι κατειλημμένες, που είναι ο μέσος όρος των playoffs.

Η Ολίμπια Μιλάνο πέτυχε τις καλύτερες επιδόσεις σε έναν αγώνα, όσον αφορά τους θεατές (12.377, Τελικός Game 2) και τους θεατές (338.586,00 ευρώ, Τελικός Game 2), ενώ υπήρχαν 7 αγώνες με sold out: 5 στη Βενετία (Game 5 των προημιτελικών, Game 1 και Game 2 των ημιτελικών, Game 3 και Game 4 των τελικών) και 2 στο Τρέντο (Game 3 και Game 4 των προημιτελικών).

Προσθέτωντας τα δεδομένα από την κανονική περίοδο με αυτά των playoffs, το ιταλικό πρωτάθλημα (Serie A Unipol 2025-2026) συγκέντρωσε 1.872.840 θεατές στους 240 αγώνες που διεξήχθησαν, με συνολικά έσοδα 16.392.267 ευρώ.

Οι αριθμοί αν μη τι άλλο επιβεβαιώνουν πως το προϊόν του μπάσκετ στην γειτονική Ιταλία έχει μια σημαντική αύξηση και οι θεατές γεμίζουν τα γήπεδα.